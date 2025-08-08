La Policía Nacional intensifica su labor de seguridad en los puntos de mayor afluencia de visitantes en Dénia Los agentes repartirán pulseras identificativas entre los menores así como folletos informativos con consejos para turistas

Folletos y pulseras que los agentes están repartiendo a los turistas.

La Policía Nacional intensifica este agosto en Dénia su labor preventiva con una mayor presencia policial en las calles, con el fin de atender las necesidades de los ciudadanos frente a distintos delitos y problemas cotidianos de residentes y visitantes.

Esta actividad se enmarca dentro de la «Operación Verano» puesta en marcha en toda la provincia desde el pasado mes de junio, consistente en un despliegue de seguridad, cuyo objetivo principal es proteger a turistas y residentes durante la temporada estival, usando para ello diversos medios y recursos para prevenir delitos.

Esta Operación, que se incluye dentro del Plan Nacional «Turismo Seguro» incluye el refuerzo de efectivos por toda la provincia, con especial atención a las zonas turísticas, con lo que se pretende mejorar la atención ciudadana y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidente.

Una de las novedades implementadas este año, es el reparto de pulseras identificativas gratuitas para menores, que será repartida por la Delegación de Participación Ciudadana, junto con otro material que contiene consejos de seguridad para turistas.

Los agentes se trasladarán durante estos días a diferentes puntos de la localidad, donde la afluencia de viandantes y turistas ha aumentado en estas fechas, tales como accesos a las playas, hoteles y vías principales de la localidad.