Polémica en Dénia por el estado de la sede de la EPA Un grupo de profesores y alumnos denuncias la situación de «abandono» de las instalaciones y la edil replica que la inspección educativa realiza su labor y se ofrece a reunirse con ellos para que le expongan sus quejas

El Centro Público de Formación de Personas Adultas 'Ramón Ortega' de Dénia, la EPA, se ha convertido en epicentro de polémica a raíz de una carta de un grupo de profesores y alumnos que han denunciado lo que consideran una «situación de abandono vergonzosa e insostenible» de la instalaciones. Han acusado a la dirección del centro y al Ayuntamiento de Dénia de hacer «dejación de sus funciones». Sus quejas han sido replicadas por la edil de Educación, Melani Ivars, que además se ha ofrecido a reunirse con ellos para que le expongan sus reclamaciones.

Las primeras críticas se han centrado en el bajo donde se encuentra la EPA desde hace cuatro décadas. Según han remarcado en su escrito este grupo de docentes y estudiantes, su espacio resulta insuficiente para atender al creciente alumnado y, desde el punto de vista sanitario, es «totalmente insalubre». Han señalado que está sobre la fosa séptica del edificio de viviendas y que «se filtran continuamente por el techo aguas fecales».

Asimismo, han incidido en que los aseos presentan un estado lamentable, que la iluminación es deficiente, con fluorescentes que se funden continuamente por «una instalación eléctrica precaria e insegura». Y también han remarcado que «el recinto no tiene salida de emergencia» y que todas las ventanas tienen rejas, por lo que «si hubiera cualquier siniestro las consecuencias podrían ser fatales».

Ante esta situación, han reclamado la inspección del recinto y «su cierre inmediato por razones de insalubridad y de seguridad». Este colectivo ha reivindicado el traslado urgente de la escuela o bien a las instalaciones del Museu de la Festa o al nuevo edificio universitario de Torrecremada, ambos cerca de la actual sede.

La responsable de la Concejalía de Educación ha insistido en la total disposición de todas las concejalías implicadas en el mantenimiento del centro para reunirse con cualquier persona o grupo de personas que le quieran trasladar sus quejas, ya que no han recibido las que denuncian estos docentes y alumnos. Por ello les ha invitado a una reunión para que las pongan sobre la mesa.

Tras esta invitación, Melani Ivars ha insistido en que la inspección educativa realiza su labor periódicamente, requiere los informes que considera necesarios y mantiene comunicación constante con el ayuntamiento. Respecto a las «carencias de espacio», la concejal recuerda que se ofreció a la dirección del centro la posibilidad solicitar autorización a la conselleria para reubicar algunas clases de horario de tarde en el IES Sorts de la Mar. Una solución que, según ha indicado, fue rechazada al no considerar oportuno tener la actividad docente repartida en dos espacios; como sí hace, por ejemplo, la Escuela Oficial de Idiomas.

En lo referente a la inseguridad por la carencia de salida de emergencia y las rejas, la edil ha hecho hincapié en que «la EPA cuenta con su protocolo de autoprotección certificado».

En cuanto al problema de filtraciones de fecales, la responsable de Educación ha aclarado que fue algo puntual debido a unas obras efectuadas en el piso superior y «ya ha sido solventado». Y ha añadido que «las emisiones de gases procedentes de la fosa séptica situada en el subsuelo son imposibles puesto que la fosa fue sellada en su día» y que la reforma de los aseos se llevará a cabo en los próximos meses.

