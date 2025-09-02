El Pego CF presenta el nuevo proyecto deportivo a su afición

J. Zamora Pego Martes, 2 de septiembre 2025, 18:48 Comenta Compartir

El Pego CF presentó oficialmente a su afición la primera plantilla de la temporada 2025-26 en el campo Cervantes, con la presencia de jugadores, cuerpo técnico y numerosos seguidores. Los capitanes Arnau y Kevin, junto al entrenador Javi Signes, encabezaron el acto donde se destacó el compromiso de defender la camiseta de un club centenario.

Para este curso la plantilla del Pego CF la forman un nutrido grupo de jugadores. Bajo los palos estarán Dani Vaello, Miller (CD Jávea) y Néstor. La defensa la componen Pere, Curro, Pepe, Morera, Carles, Marc Domínguez, Padilla y George (La Font).

En la línea del centro del campo jugarán Cabanilles, Arnau, Alexandre, Cañamas, Francis, Francesc, Piera y Paco (CF Gandia). En la línea de vanguardia la integran Kevin, Esteban (CD Dénia), Rubén (CE Pedreguer), Omar (CF Gandia) y Alfie (La Font).

Tras la presentación, el equipo pegolino disputó su último amistoso de pretemporada frente al CD Jávea, que concluyó en tablas. Los visitantes se adelantaron con un 0 a 2 en la primera mitad, pero el Pego CF reaccionó en la segunda parte y remontó hasta el 3 a 2 antes de que Jávea igualara el marcador. El 3 a 3 definitivo dejó satisfechos a los aficionados, que disfrutaron de un partido emocionante y lleno de intensidad.

El siguiente compromiso para la formación que dirige Javi Signes será en competición oficial. Visitará el campo Girona de Beniarbeig para medirse al equipo local en la primera eliminatoria de la IV Nostra Copa.