La plantilla del Dénia para la nueva temporada. J. Z.
FÚTBOL

Presentación oficial del primer equipo del CD Dénia

El club groguet encara una temporada ilusionante marcada por el objetivo de regresar a la Lliga Comunitat

J. Zamora

Dénia

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:49

El CD Dénia presentó en el campo Diego Mena el proyecto de la ilusión para la temporada 2025-26. En el seno de la entidad grogueta todos tienen claro que el objetivo no es otro que volver a la Lliga Comunitat. Es por ello que se ha pedido el máximo apoyo por parte de toda la sociedad dianense. El éxito deportivo lo deberán aportar los jugadores y el cuerpo técnico.

Ese cuerpo técnico está encabezado el entrenador, José Cabe, que cuenta con Juanvi Villalba, Carlos Ribes y Jonathan Sánchez como ayudantes.

Plantilla de jugadores está compuesta por los porteros David Ferrer y Aarón (CD Jávea). En defensa el técnico contará con Castillo, Willy, Óscar, Seguí (UD Calpe), Arthur (Almoradí), Benavent (UD Oliva) y Ordóñez (Uni.Alacant). Para cubrir el centro del campo estarán Zazo, Martí (Orba), Pau (CF Gandia), Elian (CD Jávea), Jaume (CF Gandia) y Gregorio (Dénia B). Y los delanteros groguets serán Ángel, Tomás, Kiko, Renzo, Panucci (UD Calpe), Aquino (Callosa) y Bruno (UD Benissa).

Una vez acabaron los actos de presentación y el grupo musical La Mocha terminó de amenizar la tarde, se disputó el Trofeo Diana. El CD Dénia se impuso por 1 a 0 al Muro CF.

El único gol de la tarde llegó en el primer minuto de juego fue obra de Elian. El centrocampista, desde fuera del área, enganchó un gran disparo que se coló por la escuadra de la portería visitante.

El buen sistema defensivo de los locales impidió que el Muro crease ocasiones de peligro sobre la portería local. La pretemporada de la formación que dirige José Cabe está siendo positiva, demostrando que tiene una plantilla que luchará por alcanzar el objetivo de conseguir el ascenso de categoría.

Te puede interesar

