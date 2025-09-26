Un paseo virtual por la emblemática Muralla Roja de Calp Unas gafas de realidad aumentada permiten deambular de forma simulada por al icónico edificio de Bofill, al que los particulares no pueden acceder por ser una finca privada

La Muralla Roja del arquitecto Ricardo Bofill es un edificio emblemático de Calp al que muchos se acercan con la ilusión de intentar recorrer sus pasillos y patios, cuya fama se ha visto multiplicada por la inspiración de la serie 'El juego del calamar'. Pero ese icono de la localidad es una finca privada a la que no se puede acceder. Son muchos los que se han quedado con las ganas deambular por allí… hasta ahora. Una nueva propuesta del departamento de Turismo permite dar un paseo virtual e inmersivo por este lugar.

Unas gafas de realidad aumentada hacen que quien se las ponga sienta que está dentro de la Muralla Roja. En ese momento comienza su tour virtual que le permite girar 360 grados y sentirse en las entrañas de esta construcción. Las imágenes son tan reales que la personas tiene la impresión de que puede extender la mano y tocar esas paredes de vibrantes colores. «Es una pasada» o «qué maravilla» son algunas de las frases más repetidas por quienes han podido vivir ya esta experiencia este viernes en la presentación que ha tenido lugar en la Casa Nova.

Esa sensación de estar en el mismo edificio ha sido posible gracias a la realización de más de 450 escaneos 3D llevados a cabo en el edificio, según ha explicado Luiza Dinu, CEO de Lookish Spain, la empresa encargada de dar vida a este recorrido inmersivo. Con el permiso de la administración de la finca, durante una semana estuvieron tomando imágenes de pasillos, escaleras, patios, terrazas, miradores e incluso de la piscina. En cada escaneo se capturó tanto la geometría como la textura del entorno. Después se unieron todos.

Recreación 3D del edificio de Bofill. LP

Según Dinu, el mayor reto fue la «complejidad» del edificio diseñado por Bofill, con esos patios que parecen laberintos y tantos niveles. El resultado final se puede calificar como «una réplica muy fiel» por la que uno se puede mover libremente. También ha señalado que este proyecto tiene varios beneficios. Además de servir de promoción turística y cultural, supone una «valiosa herramienta para la documentación y conservación del patrimonio» e incluso se puede convertir en un recurso educativo.

La edil de Planificación Turística de Calp, Mireia Ripoll, ha puesto de relieve en la presentación de estos tours inmersivos que convertirán en accesible, de forma virtual, un espacio con tantas escaleras y niveles, de manera que las personas con movilidad reducida podrán visitar virtualmente el lugar. También ha reconocido que el resultado final del proyecto les ha sorprendido. El consistorio dispone de 60 gafas de realidad virtual y de 150 tablets. Están repartidas entre las dos oficinas de información turística de la localidad y esperan que más adelante pueda haber también en los museos. Gracias a ellas vecinos y visitantes podrán disfrutar de esta innovadora experiencia.

Por su parte, Marco Bittner, concejal de Promoción Internacional, ha explicado que esta propuesta forma parte de los proyectos incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que está financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea. Según ha remarcado, esta propuesta plasma la apuesta del consistorio por la sostenibilidad y la accesibilidad, al tiempo que ofrece la oportunidad de evitar la masificación en lugar con un aforo limitado.

Ampliar Un momento de la presentación de las visitas inmersivas. R. González

En ese sentido, cabe destacar que la Muralla Roja de Bofill es el primero de los espacios calpinos que Lookish Spain ha convertido en visita inmersiva. El Ayuntamiento de Calp se ha propuesto hacer lo mismo con otros lugares de gran atractivo turístico. Se trata del Penyal d'Ifac y de los yacimientos arqueológicos de la Pobla medieval d'Ifac y Banys de la Reina. La empresa ya ha empezado con el peñón. Allí ha rodado vídeos que también proporcionarán esas vistas de 360 grados y en los que no faltarán, como ha reconocido Luiza Dina, ejemplares de una de las especies que habita en esa zona, las gaviotas que anidan allí y que a veces acompañan a los visitantes.