Partido sin goles entre Jávea y Benidorm

El choque más interesante de la quinta jornada de la Lliga Comunitat en el grupo Sur fue el que se vivió en el campo municipal de Xàbia y que concluyó sin goles. El partido entre el Jávea y el Benidorm congregó a más de 1.200 espectadores en una tarde que, pese a que no contó con la lluvia, tampoco fue agradable.

Señalar que la afición local superó claramente a un buen número de seguidores visitantes, dando mucho ambiente a una grada repleta. El comportamiento del público fue de total deportividad antes, durante y después del encuentro.

La primera mitad fue dominada por la formación que dirige Julio Ivorra, que se mostró más intensa en su juego que su rival, La primera ocasión del Jávea fue para Maverick, que disparó cruzado. La réplica visitante llegó con un remate de Álvaro que tuvo que sacar el defensor Aldo cuando el balón entraba.

Entre los momentos más destacados de la primera mitad estuvieron dos remates de Adrián. El primero se estrelló en el larguero y el segundo fue un zurdazo desviado por el portero visitante. Hubo equilibrio en cuanto a ocasiones, aunque el Jávea fue quien más posesión de balón tuvo.

En la segunda parte, el juego estuvo más controlado, ya que ambas formaciones optaron por tomar más precauciones defensivas. Hubo exceso de juego en el centro del campo y las llegadas a las áreas fueron más escasas. Apenas se produjeron ocasiones claras, aunque Aliou protagonizó un intento que fue desbaratado por el juez de línea.

Los últimos minutos fueron de nervios. La expulsión del director técnico del Jávea por retener un balón y la tarjeta roja a Jota por dirigirse con insultos a la juez de línea marcaron la recta final del choque.

El empate a cero refleja un partido igualado y físico en el que ambos equipos mostraron entrega y compromiso, dejando a la afición satisfecha por la intensidad y emoción vivida en un derbi que destacó por la tensión y el buen ambiente en las gradas.

Señalar que el partido entre el Calpe y el Torrevieja, que tenía que haberse jugado el sábado, fue aplazado dada la situación de alerta que hubo en la zona por la dana Alice.