El CD Paidos Dénia regresa invicto del Campeonato de España Sub16

El CD Paidos Dénia regresó invicto del Campeonato de España Sub 16 de fútbol sala. Por desgracia, esto no le valió para estar en la Final Four, donde estarán los cuatro mejores equipos nacionales.

El tanto encajado a falta de 12 segundos para el final en el primer duelo de la competición ante el SD Vigo 2015, que supuso el 4 a 4, ha sido la clave para que los colegiales no lograran entrar en esa final. En el encuentro inaugural, la formación que entrena Nata Grimalt, tras un mal comienzo, consiguió enderezar el rumbo. En la segunda mitad, dominó con claridad a su rival cuando tuvo una ventaja de dos goles y parecía que ganaría el choque.

Sin embargo, la expulsión por doble amarilla de Caudeli propició la remontada viguesa. Después, en la tanda de penaltis estuvo más acertado el conjunto gallego y eso le permitió, tras sus dos siguientes victorias, ser finalista en detrimento de la formación dianense.

Los colegiales solventaron los partidos ante el campeón vasco, el Eguzki Areto, tras una épica remontada. En el último encuentro, venció al Tenerife Iberia Toscal en un duelo que consagró a Caudeli, que fue el mejor jugador dianense en esta importante cita.

La valoración que el cuerpo técnico hace de su participación en este campeonato, donde han estado los 16 mejores clubes del fútbol sala nacional en categoría Sub 16, es muy positiva. El CD Paidos Dénia no ha perdido ningún partido, ha dado una gran imagen y, sobre todo, ha paseado el nombre de Dénia y del fútbol sala valenciano con mucho orgullo y dejando el pabellón muy alto.