Ondara se prepara para el segundo fin de semana de la Fira de Fires

Ondara se prepara para vivir su segundo fin de semana de la 'Fira de Fires des de 1690'. Autoridades municipales y miembros de asociaciones y colectivos locales visitarán e inaugurarán este sábado, a mediodía, la XXXVIII Feria de Muestras y Compras, el Mercado Medieval, y la Feria de Animales.

Para este segundo fin de semana están programadas numerosas propuestas que harán disfrutar al público que se acerque a Ondara durante estos dos día. La Feria de Muestras y Compras se podrá recorrer en el edificio del Prado. Los negocios y comercios locales y algunos comarcales participarán en esta cita, que cuenta con la colaboración de la asociación ACO. Sus representantes han avanzado que participarán más de 25 negocios, tanto de comercio tradicional como de productos y servicios. Además, habrá una cesta solidaria para colaborar con los comerciantes afectados por la dana.

El Mercado Medieval llenará de ambiente la avenida General Bosch y hará retroceder en el tiempo a los visitantes. La plaza de toros albergará la Feria de Animales, mientras que la avenida Doctor Fleming se convertirá en un expositor muy especial con la Concentración Vehículos Clásicos. Además, la feria de atracciones permanecerá instalada en la calle Nacions Sense Estat y los espacios gastronómicos ofrecidos por de los Festers de la Soledat i Crist 2026 estarán ubicados en la plaza del Convent.

Todas estas propuestas llegan tras un exitoso primer fin de semana en el que, sin duda, la estrella fue el concierto celebrado en la plaza de toros. Era uno de los momentos más esperados. Con las entradas agotadas y un aforo completo de 2.500 personas, el público vibró con las actuaciones de Ramonets, Abril y La Fúmiga, que cerró la noche con un espectáculo lleno de energía, ritmo y mensaje, en el que supuso su concierto de despedida en la Marina Alta. La jornada musical fue valorada muy positivamente tanto por la organización como por el público asistente.

Además, el edificio del Prado de Ondara se convirtió este fin de semana en el epicentro de la cultura y la promoción comarcal con la celebración de la VIII Fira Marina Alta – La Marina 360°, dedicada este año a las tradiciones y productos artesanales. La muestra reunió una amplia representación institucional y asociativa de la comarca, consolidándose como un espacio de encuentro y colaboración entre municipios y entidades. Los pueblos participantes en esta edición fueron Ondara, Beniarbeig, Els Poblets, Dénia, Pedreguer, El Verger, la Vall de Laguar y la Mancomunitat de Pego y Les Valls, que compartieron estands con información turística y muestras de productos locales. Además, entidades como la Macma, Adama y el IECMA se sumaron a la iniciativa, reforzando el carácter comarcal y colaborativo de la feria.

