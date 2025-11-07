R. González Ondara Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:50 Comenta Compartir

Ondara se prepara para dar mañana sábado el pistoletazo de salida de una nueva edición de su tradicional Fira de Fires, una propuesta que comenzó en 1690. Durante dos fines de semana el municipio se convierte en escaparate de las mejores propuestas, no solo del pueblo, sino de la Marina Alta en su afán de «hacer comarca». En este primero, la programación incluye la VIII Fira Marina Alta (La Marina 360º); el concierto de La Fúmiga, Ramonets y Abril; el Concurso de Pintura Rápida, un foro con diferentes propuestas, la feria de atracción y la gastronomía de los festeros. Los visitantes dispondrán de muchas opciones para poder elegir.

-¿Qué significa para Ondara la Fira de Fires?

-Ondara no se entendería sin la Fira de Fires, es el potencial del pueblo. Es un acontecimiento desde 1690 en el que el pueblo muestra, no solo a sí mismo sino a toda la comarca y a fuera de ella, lo que es y lo que quiere ser para poner en valor todos sus productos de una manera puramente comercial. Pero al final es un polo de atracción porque refleja tanto lo comercial, como el ocio, el turismo, la cultura y la comarca.

-¿Cuál cree que es la clave de su éxito y lo que le ha permitido perdurar durante tanto tiempo?

-Yo creo que hay varias claves del éxito. Una está en las instalaciones que actualmente tiene, como el entorno del Prado y la plaza de toros. Tener un Prado como el que tenemos, que no lo gestionamos como espacio de eventos durante todo el año, muestra todo su potencial en la Fira de Fires y esa combinación en la plaza de toros, que nos permite hacer actividades dentro, es muy importante. Y la segunda clave es que no es una feria específica, sino abierta. Hay desde atracciones para los pequeños a concursos de pintura rápida, música, mercados medievales, comercio y empresas. Ya lo dice su nombre, es Fira de Fires porque aglutina muchos elementos que la hacen grande, como la feria comarcal, que es una puerta abierta al resto de poblaciones de la Marina Alta, y a sus empresas para que muestren todo su potencial.

-Este año se incluye como novedad un concierto con un gran cartel encabezado por La Fúmiga y las entradas se agotaron con rapidez. ¿Es este un camino a mantener?

-Me gustaría porque ha tenido muy buena acogida el concierto de la feria. Teníamos una deuda con La Fúmiga y el grupo tenía ilusión de volver aquí. Hay que recordar que fue uno de los conciertos que se pudo realizar en tiempos de pandemia dentro de la plaza de toros, que se acondicionó como auditorio al aire libre. Creo que La Fúmiga en ese momento lo agradeció, y también todo el sector musical y cultural. Teníamos una espinita clavada. Queríamos que regresasen ya que el año pasado no pudo venir por el tema de la dana. Esta vez en doce horas se vendieron las entradas, lo que es síntoma de que la gente quería venir y ojalá el año que viene podamos hacer otro concierto durante la feria. Nos gustaría poder instaurar un concierto en la programación.

-La feria es un ejemplo del objetivo de «hacer comarca». ¿Cómo se consigue que los municipios de la Marina Alta quieran estar aquí presentes para mostrar sus atractivos?

-Es difícil porque muchos municipios de la comarca no tienen recursos técnicos para poder venir, porque muchas veces la Concejalía de Turismo es solo el concejal o incluso ni la tienen. Pero desde 2016 pusimos toda la infraestructura que tenía el Ayuntamiento a disposición en la feria comercial a la comarca, no solo para que cada municipio mostrase su potencial, sino también el de su tejido empresarial y comercial, ya sea su potencial gastronómico, turístico o de lo que tengan en sus poblaciones. Ondara siempre ha tenido una visión comarcal, somos cruce de caminos de norte a sur y de interior a costa. Siempre hemos tenido ese espíritu de apertura a la comarca y la feria comarcal no es más que la constatación de eso, de ofrecer lo que son nuestras infraestructuras para que la comarca saque pecho de todo lo que somos.

-Esta feria se ha convertido en un gran escaparate para el comercio. ¿Qué papel desempeña el tejido empresarial en este evento?

-Ondara, desde mi punto de vista, no es 100% turística, es de servicios, es comercial y siempre lo ha sido. Por lo tanto, la Fira de Fires es un punto de encuentro año tras año de esa potencialidad del comercio. No se entiende la feria de Ondara sin sus comercios y sus empresas. Un objetivo de nuestro Ayuntamiento es continuar potenciando la feria para seguir potenciando el comercio. Ondara no se entiende sin el comercio y sin los servicios que presta.

-Además, este año los comerciantes plasman su apoyo al empresariado afectado por la dana a través de una cesta solidaria. Eso dice mucho de ellos, ¿no?

-Ya lo demostraron el año pasado, entendiendo que no era el momento de realizarla. No se hizo porque fue semanas después a la dana. El Prado estaba siendo punto de recogida de material a nivel comarcal y local y los empresarios comprendieron perfectamente que no era el momento para una feria. Pero sí llevaron a cabo una campaña de recogida económica para los empresarios de la Asociación de Comerciantes de Paiporta, que se entregó en la Gala del Comercio del pasado febrero. Ahora, un año después de la tragedia, la reconstrucción no está completada y los comerciantes de las zonas afectadas siguen sufriendo problemas. Esta cesta dice mucho del comercio de Ondara, que muestra su solidaridad y empatía, porque podría nos podría haber pasado a nosotros. Es un gesto que les honra.

LP

-Durante dos fines de semana la Fira de Fires ofrece numerosas propuestas, desde un concurso canino hasta exposición de vehículos antiguos con el estreno en esta edición de las Vespas. ¿Qué destacaría de la oferta de este año para animar a la gente a acercarse estos días a Ondara?

-Un año me preguntaron cuáles eran las novedades de ese año. Al final, la Fira de Fires es todos los años una novedad por el hecho de que cada vez hay comercios y propuestas comerciales diferentes. Por ejemplo, aunque se haga todos los años lo de los vehículos, cada vez hay vehículos antiguos nuevos como esta vez, que son las Vespas. La novedad no la aporta la organización de la feria, sino todos los que participan en ella con las novedades que traen.

-¿Pero pondría de relieve algún acto?

-La feria fuerte la planteamos desde el punto de vista del comercio y la empresa. El evento que da sentido es esa parte comercial del pueblo y esa feria del comercio es la 'alma mater', el origen de todo. A partir de ahí, la feria comercial del segundo fin de semana es el que marca al resto, sin desmerecer a la feria del animal, que tiene su origen en esa compraventa de animales, y sin desmerecer cualquier actividad que se haga, como la pintura rápida, el concierto o las atracciones. Pero creo que comercio y empresa son lo que le da sentido.

-Tampoco hay que olvidar el aspecto gastronómico.

-Los festeros dan el dulce y el salado que le falta a cada persona. Cuando los visitantes vienen aquí están los festeros, que le dan el aire gastronómico a la feria. No hay que olvidar que Ondara en su totalidad tiene mucha oferta gastronómica y de restauración, que muestra su potencial no solo los días de la feria, sino todo el año.

-¿Y qué hay para los más pequeños?

-Para los más pequeños están las atracciones también tradicionales. Nosotros intentamos que puedan disfrutar de alguna subida más con los dos días del niño, los miércoles, además del último fin de semana de la feria, cuando damos vales o descuentos a los alumnos del Sanchis Guarner. Además, los 'carreters' dan vueltas en carro para ellos. Al final, los niños y las niñas, independientemente de que les gusten las atracciones o no, también disfrutan de todo lo que es la feria en sí. Tienen el concierto de Ramonets, un concierto que hemos enfocado para público familiar, para que a las once ya estemos todos cenando en los bares o con los festeros o en casa, porque este es un formato que nos gusta al Ayuntamiento de Ondara.

-Para finalizar, ¿qué futuro le ve a la Fira de Fires?

-Desde mi punto de desde mi punto de vista está garantizada, igual que lo ha estado en los siglos que ha durado la feria. Al final, es el potencial del pueblo y Ondara no se entendería sin la Fira de Fires.