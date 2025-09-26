Ondara entregará las Distinciones 9 d'Octubre a Pepa Granel, Antonia Viñarta y Carlos Torres La edil de Cultura destaca la importancia de poner en valor las personas que contribuyen a hacer del municipio un pueblo vivo, activo y arraigado a sus tradiciones

R. D. Ondara Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ondara entregará las Distinciones Conmemorativas del 9 d'Octubre a Pepa Granel, Antonia Viñarta 'La Curandera' y Carlos Torres. Estos premios, que reconocen la trayectoria y aportación de personas destacadas del municipio en varios ámbitos sociales y culturales, se librarán en el acto institucional del Día de la Comunitat Valenciana. Se trata de unos galardones que ponen en valor el trabajo, la dedicación y el compromiso con Ondara y con los valores colectivos que definen el pueblo.

El jurado acordó por unanimidad esta semana qué personas recibirán las distinciones. Pepa Granel fue escogida por su trayectoria e implicación en la vida cultural y social de la localidad. El premio a Antonia Viñarta 'La Curandera' fue por su contribución a la memoria colectiva y a la tradición oral del pueblo. Y Carlos Torres fue designado por su dedicación y compromiso con el tejido asociativo y comunitario local.

El jurado estuvo formado por Sergi Mallol, Rosa Seser y Robert Miralles. Además, estuvieron Diego Rodríguez, secretario del jurado, en calidad de interventor municipal, y Rosa Ana Marí, Regidora de Cultura. Estos dos últimos tuvieron voz pero no voto.

El acto de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 9 de octubre. El acto institucional contará con la presencia del alcalde José Ramiro, miembros de la corporación municipal y representantes de la sociedad civil.

Desde la Concejalía de Cultura, encabezada por Rosa Ana Marí, se ha destacado la importancia de poner en valor las personas que, con su trabajo y dedicación, contribuyen a hacer de Ondara un pueblo vivo, activo y arraigado a sus tradiciones. La regidora ha subrayado que «los Premios 9 d'Octubre son una oportunidad para reconocer públicamente aquellas personas que hacen pueblo, que trabajan desde el día a día para mejorar nuestra comunidad».