El Ayuntamiento de Ondara actualiza la Relación de Puesto de Trabajo que databa de 2006 La nueva RPT supondrá una mejora de las condiciones de los 69 empleados municipales

R. D. Ondara Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:42

El Ayuntamiento de Ondara ha dado luz verde esta semana, en la Mesa General de Negociación, a la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de su personal municipal. Esta actualización llega 19 años después de que se aprobara la última, en 2006.

Este documento fundamental ha sido validado sin ningún voto en contra, ha contado con el apoyo mayoritario de los representantes sindicales e institucionales. La propuesta fue aprobada con los votos a favor de los tres representantes sindicales de Comisiones Obreras y cuatro de la parte institucional del Ayuntamiento. El representante sindical de UGT se abstuvo.

La RPT es un instrumento técnico y jurídico que define la estructura organizativa de una administración pública. En ella se establecen los puestos de trabajo existentes, sus funciones, requisitos, clasificación, retribuciones y condiciones laborales. Permite garantizar la transparencia, la equidad y la eficiencia en la gestión del personal, así como asegurar que cada puesto esté adecuadamente valorado y dotado.

Su elaboración implica un proceso complejo. Hay que analizar las tareas reales que se llevan a cabo, valorar cada puesto, negociar con los representantes de los trabajadores y, finalmente, conseguir la aprobación institucional. En el caso de Ondara, este trabajo ha sido realizado por una empresa externa especializada en recursos humanos y ha llevado más de un año de trabajo técnico y negociador.

Esta nueva Relación de Puestos de Trabajo afecta a los 69 empleados municipales, tanto funcionarios como personal laboral, que tiene el Ayuntamiento de Ondara. Esta actualización, según han recalcado desde el consistorio, supondrá una mejora significativa en las condiciones de trabajo, incluyendo ajustes salariales, reconocimiento de funciones y mejoras extra-salariales.

El alcalde, José Ramiro, ha valorado muy positivamente la aprobación de la nueva RPT. Según ha destacado, «es un paso muy importante para dignificar el trabajo de nuestros empleados públicos». El primer edil ha subrayado que con ella «reconocemos la realidad actual del Ayuntamiento, actualizamos las funciones y retribuciones». Además, ha aprovechado para agradecer la implicación de todos los representantes sindicales y del personal técnico «que han hecho posible este acuerdo.»

Tras la aprobación en la Mesa de Negociación, la nueva RPT entra ahora en fase de alegaciones, donde se podrán presentar observaciones y propuestas de mejora. Posteriormente, el documento definitivo será elevado a pleno municipal para su aprobación formal por parte de la Corporación, junto al plan de aplicación que marcará el calendario y las condiciones de su implantación.