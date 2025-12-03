Ondara celebra la 15ª San Silvestre solidaria a favor de la residencia La Concejalía de Deportes y el club de atletismo local organizan esta carrera de disfraces para despedir el año

Ondara celebrará el próximo 26 de diciembre la 15ª San Silvestre solidaria a favor de la residencia de mayores. Esta carrera de 3,5 kilómetros servirá para despedir el año de una forma sana y divertida, ya que los participantes podrán correr disfrazados. Este año, de nuevo, habrá también la opción para caminantes.

El Club Atletismo Ondara y la Concejalía de Deportes se encargan de organizar de forma conjunta esta prueba. Hay que destacar que la San Silvestre se enmarca en la programación «Vive la Navidad en Ondara». En la presentación de la carrera han participado el edil de Deportes, Jordi Ruiz; el presidente del CA Ondara, Miguel Moreno; dos integrantes del club, Mª José Català y Juan Ginestar, y la directora de la residencia, Paqui Ferrando.

La San Silvestre de este 2025 será una prueba solidaria. La recaudación se destinará a la Residencia Mare de Déu de la Soledat. La inscripción tendrá un precio de 5 euros.

La salida será a las 19 horas desde la plaza de toros. Desde allí, los participantes, tanto corredores como caminantes, recorrerán 3,5 kilómetros por el casco urbano hasta llegar a la meta, situada en el punto de partida. La recaudación obtenida por la participación en la carrera se destinará al 100% a la residencia de Ondara. Después de la prueba, habrá cocas y chocolate. Se darán premios a los participantes que llevan los mejores disfraces (individual y colectivo). También se premiará a los tres primeros clasificados en categoría femenina y masculina.

Jordi Ruiz ha animado a la ciudadanía de Ondara y de la comarca a participar en esta iniciativa deportiva de carácter solidario. El concejal ha dado las gracias al CA Ondara y a la Residencia Mare de Déu de la Soledat por colaborar en la organización de esta carrera solidaria. La directora del centro, Paqui Ferrando, ha destacado que la participación en la San Silvestre es muy importante, porque los participantes en esta acción solidaria, al colaborar económicamente con la residencia y con el centro de día, ayudan a su labor asistencial.