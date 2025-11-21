Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet confirma un fin de semana invernal en la Comunitat y pone fecha al regreso de lluvias débiles y dispersas
LP

Recta final en Ondara de la Fira de Fires des de 1690

Tras el éxito del segundo fin de semana, las atracciones situadas en la calle Nacions Sense Estat y el concurso canino marcan la despedida de esta edición

R. D.

Ondara

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:19

Comenta

Ondara se prepara para la recta final de la Fira de Fires des de 1690. Llegan los últimos coletazos antes de que acabe la edición de este año. Tras el éxito del segundo fin de semana, las atracciones situadas en la calle Nacions Sense Estat y el concurso canino marcan la despedida.

Atrás queda el segundo fin de semana en el que miles de visitantes disfrutaron de la XXXVIII Fira de Mostres y Compres, el Mercado Medieval, la Feria de Animales y la Concentración de Vehículos Clásicos. Fuentes municipales destacaron que la afluencia había superado todas las expectativas, consolidando este acontecimiento como una cita imprescindible en la Marina Alta.

La inauguración del sábado contó con la presencia de miembros de la corporación municipal y representantes de las asociaciones locales, en un acto ambientado por la música de los artistas del Mercado Medieval, que dieron color y animación a la jornada. Los representantes visitaron todos los estands de la Fira de Mostres, y también el Mercado Medieval y la Feria de Animales. El alcalde, José Ramiro, dio la bienvenida a esta cita que este año vuelve a convertirse en un punto de encuentro para empresas, comercios y visitantes. Los expositores locales presentaron productos, novedades y servicios, con el objetivo de mostrar la riqueza comercial y empresarial de Ondara.

La inauguración de la Fira de Mostres, la exposición de vehículos clásicos y la Feria de Animales. LP
Imagen principal - La inauguración de la Fira de Mostres, la exposición de vehículos clásicos y la Feria de Animales.
Imagen secundaria 1 - La inauguración de la Fira de Mostres, la exposición de vehículos clásicos y la Feria de Animales.
Imagen secundaria 2 - La inauguración de la Fira de Mostres, la exposición de vehículos clásicos y la Feria de Animales.

El alcalde subrayó que la feria «abre las puertas no solo a los vecinos y vecinas, sino también a toda la comarca y visitantes de fuera», y remarcó el carácter espectacular del acontecimiento.

Por su parte, la edil de Promoción Económica y Turismo, Raquel Mengual, subrayó que «hemos conseguido una feria dinámica, con novedades y actividades para todos los públicos. La respuesta de la gente ha sido increíble, y esto nos anima a continuar apostando por la promoción del comercio local y por acontecimientos que generan vida y economía». En la inauguración de la Fira de Comerç, la presidenta de la Associació de Comerciants i Empresaris (ACO), Inma Peiró, quiso expresar su agradecimiento a todas las personas y entidades que habían hecho posible la organización de este evento. Subrayó el compromiso de los comercios participantes, que «no solo están aquí este fin de semana, sino que llevan meses de preparación para poder ofrecer sus productos y atender la gente». Según ha explicado, la Feria es el resultado de un trabajo intenso que va mucho más allá de los días de celebración.

La Fira de Mostres reunió más de 25 comercios y empresas con estand en el Prado . Además, el Espacio Foro acogió talleres, charlas y un vistoso desfile de moda.

Los alrededores del Prado y la plaza de toros se llenaron de artesanía, gastronomía y espectáculos medievales. La Feria de Animales atrajo a familias con los tradicionales paseos en carro organizados por la Associació de Carreters i Cavallistes.

El domingo, la 20ª edición de la Concentración de Vehículos Clásicos fue todo un éxito. Centenares de vehículos llenaron la avenida Doctor Fleming desde la gasolinera hasta la salida hacia El Verger, con coches, camiones y, como novedad, motos Vespa.

Los espacios gastronómicos de festeros en la plaza del Convent completaron una oferta que ha convertido Ondara en el centro neurálgico de la comarca durante dos fines de semana. Ahora ya solo queda la Feria de Atracciones, continuará abierta hasta el domingo 23 de noviembre. Ese mismo día también se celebrará el Concurso Nacional Canino, poniendo el punto final en una edición que ha vuelto a demostrar la fuerza de esta tradición centenaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  3. 3

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  4. 4 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  6. 6

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  7. 7 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  8. 8 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  9. 9 Marta Sánchez revoluciona las redes con unas fotos virales en las que su rostro está totalmente cambiado: «Ni la IA es capaz de reconocerla»
  10. 10

    El drenaje de moda que triunfa entre las valencianas más reconocidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Recta final en Ondara de la Fira de Fires des de 1690

Recta final en Ondara de la Fira de Fires des de 1690