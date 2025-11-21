Recta final en Ondara de la Fira de Fires des de 1690 Tras el éxito del segundo fin de semana, las atracciones situadas en la calle Nacions Sense Estat y el concurso canino marcan la despedida de esta edición

Ondara se prepara para la recta final de la Fira de Fires des de 1690. Llegan los últimos coletazos antes de que acabe la edición de este año. Tras el éxito del segundo fin de semana, las atracciones situadas en la calle Nacions Sense Estat y el concurso canino marcan la despedida.

Atrás queda el segundo fin de semana en el que miles de visitantes disfrutaron de la XXXVIII Fira de Mostres y Compres, el Mercado Medieval, la Feria de Animales y la Concentración de Vehículos Clásicos. Fuentes municipales destacaron que la afluencia había superado todas las expectativas, consolidando este acontecimiento como una cita imprescindible en la Marina Alta.

La inauguración del sábado contó con la presencia de miembros de la corporación municipal y representantes de las asociaciones locales, en un acto ambientado por la música de los artistas del Mercado Medieval, que dieron color y animación a la jornada. Los representantes visitaron todos los estands de la Fira de Mostres, y también el Mercado Medieval y la Feria de Animales. El alcalde, José Ramiro, dio la bienvenida a esta cita que este año vuelve a convertirse en un punto de encuentro para empresas, comercios y visitantes. Los expositores locales presentaron productos, novedades y servicios, con el objetivo de mostrar la riqueza comercial y empresarial de Ondara.

La inauguración de la Fira de Mostres, la exposición de vehículos clásicos y la Feria de Animales. LP

El alcalde subrayó que la feria «abre las puertas no solo a los vecinos y vecinas, sino también a toda la comarca y visitantes de fuera», y remarcó el carácter espectacular del acontecimiento.

Por su parte, la edil de Promoción Económica y Turismo, Raquel Mengual, subrayó que «hemos conseguido una feria dinámica, con novedades y actividades para todos los públicos. La respuesta de la gente ha sido increíble, y esto nos anima a continuar apostando por la promoción del comercio local y por acontecimientos que generan vida y economía». En la inauguración de la Fira de Comerç, la presidenta de la Associació de Comerciants i Empresaris (ACO), Inma Peiró, quiso expresar su agradecimiento a todas las personas y entidades que habían hecho posible la organización de este evento. Subrayó el compromiso de los comercios participantes, que «no solo están aquí este fin de semana, sino que llevan meses de preparación para poder ofrecer sus productos y atender la gente». Según ha explicado, la Feria es el resultado de un trabajo intenso que va mucho más allá de los días de celebración.

La Fira de Mostres reunió más de 25 comercios y empresas con estand en el Prado . Además, el Espacio Foro acogió talleres, charlas y un vistoso desfile de moda.

Los alrededores del Prado y la plaza de toros se llenaron de artesanía, gastronomía y espectáculos medievales. La Feria de Animales atrajo a familias con los tradicionales paseos en carro organizados por la Associació de Carreters i Cavallistes.

El domingo, la 20ª edición de la Concentración de Vehículos Clásicos fue todo un éxito. Centenares de vehículos llenaron la avenida Doctor Fleming desde la gasolinera hasta la salida hacia El Verger, con coches, camiones y, como novedad, motos Vespa.

Los espacios gastronómicos de festeros en la plaza del Convent completaron una oferta que ha convertido Ondara en el centro neurálgico de la comarca durante dos fines de semana. Ahora ya solo queda la Feria de Atracciones, continuará abierta hasta el domingo 23 de noviembre. Ese mismo día también se celebrará el Concurso Nacional Canino, poniendo el punto final en una edición que ha vuelto a demostrar la fuerza de esta tradición centenaria.

