Nueva estrategia de prevención de incendios de Calp: limpiezas tras el verano y fajas en Oltà La Concejalía de Medio Ambient realiza labores de control y reposición de agua en las fuentes de la montañas para que las 'ovejas bomberas' puedan beber

R. D. Calp Martes, 26 de agosto 2025, 17:08 Comenta Compartir

Calp, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, pondrá en marcha a partir de septiembre una nueva estrategia para la prevención de incendios forestales en el municipio. De esta form, las actuaciones de limpieza y gestión forestal se concentrarán a partir de ahora en la temporada posterior al verano con el fin de mitigar los riesgos. Además, incluirá la ejecución de fajas de seguridad en Oltà.

El edil de Medio Ambiente, Pere Moll, ha explicado que «hemos sentado las bases de un trabajo eficaz y continuado bajo la premisa de que los fuegos se apagan en invierno». Según ha dicho, esta nueva estrategia «supondrá un paso crucial para la seguridad de nuestros montes».

Entre las actuaciones que el consistorio tiene previsto llevar a cabo se encuentra la puesta en marcha del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, que supondrá la creación de fajas perimetrales en la sierra de Oltà. El proyecto tendrá una inversión de 153.000 euros y forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation. Se prevé que estos trabajos comiencen el próximo mes.

De hecho, el Ayuntamiento de Calp ha elaborado y enviado ya a la Generalitat la cartografía urbano-forestal del municipio. Este documento delimita una faja de seguridad entre las zonas urbanas y el espacio forestal para evitar incendios o, en el caso de que se produzcan, evitar su propagación, un requisito exigido por un decreto legislativo de la Generalitat.

Asimismo, está preparando una licitación de 59.900 euros para contratar la limpieza y gestión forestal de las zonas verdes de las partidas Empedrola I y II. También está avanzando en la tramitación de un convenio de colaboración para la restauración de la zona verde que comprende las partidas de La Empedrola y La Rosina, todo ello con el fin de mejorar el entorno y prevenir incendios.

Por otro lado, en septiembre el equipo de gobierno de Calp volverá a presentar la moción que ya aprobó el año pasado para solicitar la declaración de Emergencia Sanitaria Forestal en la Comunitat Valenciana. Esta iniciativa es una respuesta a la grave situación de marchitamiento masivo de pinos, que aumenta el riesgo de fuego. «Queremos dejar claro que, aunque estamos actuando, la magnitud del problema requiere de una declaración de emergencia para que las administraciones puedan actuar con mayor agilidad», ha señalado Moll.

Su departamento ha realizado en los últimos meses actuaciones para mejorar la seguridad y la respuesta ante emergencias. Entre ellas se encuentran la adecuación de un camino en la partida Oltamar, en la zona de acampada de Oltà, que facilitará una posible evacuación, así como la mejora del acceso para los bomberos en el camino de la ladera sur de Oltà, en el área del campo de tiro.

Asemás, la concejalía, en colaboración con Protección Civil, realiza también labores de control y reposición de agua en las fuentes de Oltà, con el fin de garantizar el abastecimiento hídrico de las cabras que habitan allí. Estos animales desempeñan un papel relevante en la prevención de incendios, ya que contribuyen a la limpieza del sotobosque y reducen la vegetación susceptible de arder. El edil ha remarcado que «actúan como 'cabras bomberas' y son más efectivas que los desbroces mecánicos». De esta manera, «contribuimos a la seguridad de la montaña de una manera sostenible», ha añadido.

A ello hay que sumarle la campaña «Parcelas Limpias, Bosques Seguros», que recuerda a los propietarios su obligación de mantener sus terrenos en condiciones óptimas para evitar riesgos.

«Todas estas acciones, junto a las que se llevarán a cabo después del verano, son prueba de que el Ayuntamiento está implementando un plan integral y proactivo. Con la colaboración de todos, haremos de Calp un municipio más seguro», ha subrayado el responsable municipal de Medio Ambiente.