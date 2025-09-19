Un motorista fallece en Pego en un accidente con un camión en la CV-678 La víctima tenía 60 años de edad

R. G. Pego Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:41

Un motorista, de 60 años de edad, falleció ayer jueves en el término municipal de Pego en un accidente de tráfico con un camión, según han comunicado este viernes fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El siniestro tuvo lugar sobre las 17.30 horas en la carretera CV-678.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el CICU movilizó una unidad de Soporte Vital Básico y un equipo médico de Atención Primaria. También requirió la presencia de un helicóptero medicalizado.

Cuando la ambulancia llegó al lugar del accidente, el equipo médico confirmó que el motorista había fallecido. Entonces, el helicóptero medicalizado fue desactivado ya que no se requería su presencia.