Una manga marina y 70 litros por metro cuadrado en Dénia Las lluvias vuelven a provocar el corte de viales en zonas inundables de la capital de la Marina Alta

R. González Dénia Martes, 30 de septiembre 2025, 21:51 Comenta Compartir

La Marina Alta ha estado este martes en alerta naranja hasta las seis de la tarde. Las principales precipitaciones se han dado en Dénia, donde se han recogido alrededor de 70 litros por metro cuadrado, según los registros de la asociación valenciana de meteorología Avamet. Además frente al puerto de Dénia se ha divisado una manga marina.

Lo más llamativo de la jornada ha sido precisamente esa manga que ha sorprendido a quienes miraban hacia el mar durante esta mañana. Sobre las once y media se ha podido ver este curioso fenómeno. Poco después ha desparecido y no ha quedado ni rastro, según ha comentado algún testigo.

La lluvia también se ha dejado notar en la capital de la comarca en distintos momentos de la jornada, en ocasiones con bastante intensidad. El volumen más cuantioso se ha registrado en el pluviómetro de la red de Avamet situado en la zona de Joan Chabás.

A los largo de la jornada se han tenido que cerrar al tráfico varios viales de Dénia situados en zonas inundables, como suele ser habitual con llueve con cierta intensidad y se producen acumulaciones de agua en la calzada. Entre los puntos que se han visto afectados estaban el camí del Llavador, el camí de la Bota, la Marineta Cassiana, el Grupo San Andrés, el Assagador de Sant Pere o las calles Melva, Mussola y Quevedo. Poco a poco se ha ido recuperando la normalidad en el trazado viario.

Otro punto de la Marina Alta donde también se han producido precipitaciones es Xàbia, donde se han recogido más de 42 litros por metro cuadrado en la zona de Les Valls. En Gata de Gorgos se han superado los a1 litros y más 15 han caído en Parcent, en la Font del Llavador.