La UME embarca en Dénia para ir a ayudar en Ibiza El gobierno balear había pedido el apoyo de los efectivos de esta unidad conjunta de las Fuerzas Armadas para ayudar tras las inundaciones

Tino Calvo Dénia Martes, 30 de septiembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

Un amplio despliegue de efectivos y medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha embarcado este martes por la tarde desde el puerto de Dénia con rumbo a Ibiza para ayudar en las tareas que se están llevando a cabo en la isla tras las inundaciones. El temporal ha azotado con intensidad durante este episodio de lluvias a las Islas Baleares y desde el gobierno insular se ha pedido el apoyo de esta unidad conjunta de las Fuerzas Armadas.

La naviera Baleària ha retrasado una hora la salida del fast ferry 'Margarita Salas', que debía partir a las cinco de la tarde, para esperar al convoy de la UME. Los pasajeros de barco estaban avisados de esta demora porque se trataba de una emergencia.

Ha sido sobre las cinco cuando han empezado a llegar autobuses, camiones y otros vehículos. De forma ordenad< han ido subiendo al 'Margarita Salas' bajo la atenta mirada de los pasajeros que estaban en la cubierta, que no querían perderse ningún detalle de lo que estaba ocurriendo ante ellos. Finalmente, una hora después el fast ferry ha abandonado el puerto de Dénia con todos a bordo con destino a Ibiza.

La isla de Ibiza ha acumulado en dos horas hasta 200 litros por metro cuadrado. Así lo ha indicado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, tras la última reunión del comité técnico asesor. Las inundaciones y los problemas causados por las intensas lluvias han llevado al gobierno balear a pedir el apoyo de la UME. Estaba previsto que llegaran refuerzos desde Bétera a lo largo de esta tarde, incluidos los que han partido desde Dénia.