Localizado el hombre desaparecido en Dénia José Antonio Domingo se encuentra ingresado en el hospital al presentar síntomas de deshidratación y desorientación

R. González Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:57

Los familiares de José Antonio Domingo Garrido ya están más tranquilos porque han localizado a este vecino sexagenario de Dénia que se encontraba en paradero desconocido. Tras dar la voz de alarma por no tener noticias de él desde el 21 de octubre, por fin su búsqueda ha cesado.

El hombre permanece ingresado en el Hospital de Dénia, ya que fue encontrado con síntomas de deshidratación y desorientación. En un principio, la Policía Local lo halló en una calle de la ciudad y le trasladó al centro de salud.

Cuando recibió el alta, José Antonio Domingo no regresó a su casa. Ese mismo día, pero por la tarde, fue hallado por la Policía Nacional en la zona de Nova Dénia, a varios kilómetros de distancia de su vivienda. Debido a su estado, desorientado y con síntomas de deshidratación, fue conducido al centro hospitalario, donde permanece ingresado.