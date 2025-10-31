Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Antonio Domingo Garrido, desparecido hace diez días en Dénia. LP

Buscan a un vecino de Dénia desaparecido hace diez días

La familia de José Antonio Domingo pide ayuda para localizar a este sexagenario visto por última vez en su casa en la zona del Montgó

R. González

Dénia

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:32

Los familiares de José Antonio Domingo Garrido están muy preocupados por él. No se sabe nada de este vecino de Dénia desde hace diez días. Este sexagenario se encuentra en paradero desconocido y su búsqueda ha resultado infructuosa hasta el momento.

Saben que el pasado 21 de octubre, a las seis de la tarde, aún estaba en casa. A partir de ese momento le perdieron la pista.

Tiene unos 67 años, pelo blanco y bigote. Es conserje en un complejo situado en la zona del Montgó, donde vive solo. Fueron los propios residentes los que alertaron a la familia de que no le localizaban. Tras ese aviso, se presentaron los familiares en la vivienda. Allí encontraron el tabaco sobre la mesa, la cama hecha y no se había llevado ropa.

Ante este panorama, la familia denunció la desaparición de José Antonio Domingo ante la Guardia Civil. También también ha recorrido sin éxito los caminos cercanos al lugar donde vivía, en la zona del Montgó. Está desesperada y pide a cualquiera que le haya visto o tenga alguna información que se ponga en contacto con la Benemérita.

