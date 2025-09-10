Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El alcalde y la socialista Eva Candel se abrazan tras quedar desestimada la moción de censura. Tino Calvo

José Luis Mas: «Esta victoria no es nuestra, es el triunfo de los vecinos de Els Poblets»

La moción de censura fracasa en un pleno marcado por la incomparecencia de los firmantes y con una emocionada Eva Candel, la edil socialista que dio marcha atrás

R. González

Els Poblets

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:40

Poco más de siete minutos. Ese es el tiempo que ha durado el pleno extraordinario en el que este miércoles se ha desestimado la moción de censura que presentaron PSPV, PP y Proyecto Residentes Els Poblets. No solo no han desbancado de la Alcaldía al nacionalista José Luis Mas, sino que ha salido reforzado porque, como ha destacado al final de su intervención el líder de Compromís, «esta victoria no es nuestra, es el triunfo de los vecinos de Els Poblets».

Mas no ha encontrado ninguna oposición en la votación porque aquellos que intentaron apartarlo de su cargo no han comparecido. Sólo estaba Eva Candel, la recién llegada edil socialista que al poco de firmar la moción dio marcha al darse cuenta de que había cometido «un error» por «mi inexperiencia y por no tener toda la información».

El alcalde ha destacado que había llegado el momento de poner fin «a uno de los despropósitos más grandes que hemos vivido» en el municipio, la bautizada como «la moción de la vergüenza». Un paso dado por algunos concejales, basado en»mentira, ambiciones y rencores personales» que, según ha subrayado no sólo iban contra él sino también contra la voluntad de los ciudadanos que en 2023 expresaron en las urnas que querían un cambio.

Ha sido esa implicación y ese respaldo de la población frente a esta «injusticia» lo que ha derrotado la moción, ha insistido el munícipe. Por ello, José Luis Mas, ahora con Candel en el equipo de gobierno, afronta esta nueva etapa con más ilusión y energía. «Continuaremos gobernando con honestidad, transparencia y proximidad. Seguiremos escuchando, trabajando con humildad y siempre con la mirada puesta en el bien común».

