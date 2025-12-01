Jornada redonda para los comarcales en Primera FFCV

J. Zamora Dénia Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:05 Comenta Compartir

La jornada 11 en Primera FFCV fue muy propicia para los tres equipos de la Marina Alta. Dénia, Pego y Teulada ganaron sus respectivos encuentros y sumaron tres puntos en su casillero.

El CD Dénia derrotó al SD Sueca por 4 a 0 en el choque disputado en el campo Diego Mena, que volvió a evidenciar el divorcio existente entre directiva y aficionados. Los groguets cuajaron uno de sus mejores partidos de la temporada, siendo el único equipo que hubo sobre el rectángulo de juego. Los goles en la primera mitad de Panucci y Renzo reflejaron el claro dominio local.

El claro triunfo lo redondeo el Dénia en la segunda parte con los tantos de Panucci y Aquino, dejando el marcador final en 4 a 0. Los dianenses, tras sumar su cuarto triunfo consecutivo, se han situado como líderes del grupo 3 tras los tropiezos de Algemesí, Llutxent y Gandía.

Por su parte, el Pego CF volvió de Llutxent con el triunfo por 0 a 1. Se trata de una victoria de mucho merito, ya que los de Javi Signes doblegaron a un rival que llegó a esta cita como segundo en la clasificación.

Una vez más, los pegolinos demostraron ser un equipo al que le gusta medirse a equipos de la zona alta. Con un planteamiento muy serio en defensa, los jugadores dirigidos por Javi Signes tuvieron una gran actitud sobre el terreno de juego. No dejaron que su rival se sintiese cómodo y buscaron siempre sorprender en alguna contra. Poco antes de llegar al descanso llegó el tanto del triunfo marcado por Cabanilles. Un gol psicológico que acusó la formación local.

En la segunda mitad, el Pego supo contener los ataques de un Llutxent al que le faltaron ideas y le sobró entrega para conseguir igualar el choque. Resistió muy bien la defensa colocada por Signes y su equipo se llevó los tres puntos de forma muy merecida.

En el grupo 4, el FB Teulada puso fin a su mala racha ganando por 1 a 3 en Villena. Los teuladinos supieron sacar provecho de la irregularidad de su rival para llevarse tres puntos vitales. Tras una primera mitad igualada en cuanto a ocasiones de gol, en la segunda fue donde llegaron los goles.

En el minuto 49, Moreno hizo subir al marcador el 0 a 1, que puso muy nerviosos a los locales. Sin dejar tiempo para que el Villena reaccionase llegó el 0 a 2, obra de Guillem, La sentencia la puso el 0 a 3 de Cambronero. El gol del honor local se produjo a falta de 1 minutos para el final.

