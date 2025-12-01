Un empate que sabe a poco para el Jávea en Alberic

J. Zamora Alberic Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:05 Comenta Compartir

La jornada décimo segunda en el grupo Sur de Lliga Comunitat dejó un empate del Jávea en su visita al campo del Alberic. Este reparto de puntos le supo a poco al conjunto rojiblanco.

El equipo xabiero volvió a desaprovechar una ventaja en el marcador para acabar el partido en tablas. En esta ocasión fue en Alberic, donde tras jugar a un buen nivel la primera mitad, consiguió adelantarse en el marcador con un tanto de Joan.

La formación de Julio Ivorra pudo haber aumentado su ventaja, pero sus delanteros no estuvieron finos a la hora del remate. Se llegó al intermedio con el 0 a 1 en el marcador.

En la segunda mitad, los locales salieron mejor posicionados sobre el rectángulo de juego y con nuevos bríos en las disputas por el esférico. Eso obligó al equipo de Ivorra a retroceder sus líneas.

En el minuto 65, el Alberic consiguió la igualada con un gol de Ferrando. Este tanto hizo crecer el ánimo entre la parroquia local. El meta del CD Jávea, Nico, tuvo que emplearse a fondo en dos ocasiones claras de los valencianos y evitó que marcasen.

Al final, empate a uno en el marcador. El combinado xabiero deberá de hacer bueno este punto ganando en la próxima jornada al Independiente Alicante.

Por su parte, la UD Calpe sigue sin funcionar y en esta jornada volvió a perder ante su afición en el choque que disputó ante el Benigànim, por 1 a 2. En esta ocasión, la formación que dirige Toni González volvió a evidenciar errores anteriores. Los visitantes se adelantaron gracias al gol de Moscardó en el minuto 18.

Con el marcador en contra, los locales siguieron mostrado nerviosismo pero, sin perder la cabeza, buscaron la igualada. El tanto del empate llegó en un momento crucial. Fue en el minuto 45 obra de Luis García.

En la segunda mitad, fue un querer y no poder de un Calpe que no encontró la forma para salvar el sistema defensivo de su rival. Al cuarto de hora, Kevin hizo el 1 a 2, que causó estragos en la débil moral de una plantilla que está viendo que la suerte no le está acompañando. Verse en puestos de descenso hace que sus jugadores estén con demasiada ansiedad y esto se refleja en un exceso de precipitación en muchas de sus acciones.