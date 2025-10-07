Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
El once inicial del Jávea ante el Carcaixent. J. Zamora
FÚTBOL

El CD Jávea vence al Carcaixent en un partido disputado

La UD Calpe no logra ganar en casa del colista Rayo Ibense y se tiene que conformar con un punto

J. Zamora

Xàbia

Martes, 7 de octubre 2025, 12:10

Comenta

El CD Jávea se impuso por 2 a 0 al Carcaixent en un encuentro marcado por la intensidad y tensión. El partido comenzó con presión alta del conjunto visitante, que dificultó la salida del balón local, pero el equipo de Julio Ivorra fue ganando terreno. La primera parte finalizó con un gol de Lucas, tras una asistencia de Adrián, que puso el 1 a 0 en el marcador.

En la segunda mitad, el Carcaixent tuvo una oportunidad clara con un disparo que se estrelló en el travesaño, pero el árbitro no concedió el gol. El Jávea aprovechó un penalti fallado por Adrián y dos ocasiones de Aliou en el minuto 90. Finalmente, Aliou marcó el 2 a 0 definitivo en la última jugada del choque.

El partido terminó con victoria local y polémica, ya que Miguel, del Carcaixent, fue expulsado por protestar. Con este triunfo, el Jávea acaba la jornada en la tercera plaza en la Lliga Comunitat.

Por su parte, la UD Calpe sigue sin conocer la victoria. Regresó de casa del colista, el Rayo Ibense, con un empate a cero. El conjunto dirigido por Toni González no supo aprovechar la superioridad numérica con la que jugo la recta final del partido. Este punto supo a poco a una formación que necesita cuanto antes ganar su primer partido para devolver la confianza a sus jugadores.

