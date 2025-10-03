Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un jugador del Jávea disparando a portería. J. Zamora
FÚTBOL

El Jávea busca seguir con su buena racha ante el Carcaixent

La UD Calpe disputa un complicado partido en Ibi con la obligación de tener que ganar

J. Zamora

Xàbia

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:08

La Lliga Comunitat de fútbol alcanza la cuarta jornada con unos partidos muy atractivos para los equipos comarcales. El Jávea juega el sábado en su campo, a las 17 horas, ante el Carcaixent, en un partido para el que ha sido designado como colegiado Fuertes Palomares. Los locales afrontan el choque con la intención de seguir sumando triunfos para ir escalando posiciones en la clasificación y situarse en la zona alta.

El equipo ha tenido una semana tranquila. Ha trabajado con ilusión y sobre todo con la moral alta, tras sumar dos triunfos de forma consecutiva. El técnico, Julio Ivorra, tendrá que dirigir a su equipo desde la grada, ya que ha sido sancionado con un partido por acumulación de cartulinas. El entrenador recupera a Aliou, mucho mejor físicamente tras su incorporación tras unas semanas ausente, y tiene tocados a Joel y Nico.

Se espera que haya una buena respuesta por parte de la afición tras la buena marcha del equipo.

Por su parte, la UD Calpe afronta el domingo, a las 17.30 horas, un partido complicado en su visita al feudo del Rayo Ibense. Este duelo en Ibi entre equipos de la zona baja estará arbitrado por el colegiado Belando Carpema.

En las filas calpinas han catalogado el choque como una final debido a los resultados adversos que ha tenido el equipo en las últimas jornadas. El técnico, Toni González, pese a sumar 2 puntos de 9 posibles, está convencido que sus jugadores cambiarán la dinámica de las primeras jornadas.

De cara a este encuentro, González podrá disponer de todos sus jugadores, ya que no hay sancionados, aunque sí tiene a algunos bajo algodones por golpes y molestias sufridas en el último partido.

La confianza en volver con la primera victoria de la temporada es total. El conjunto calpino ha trabajado muy bien durante los entrenamientos y esto deberá reflejarse sobre el rectángulo de juego.

