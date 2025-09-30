Adrián le da la victoria al Jávea en Xàtiva

J. Zamora Xàbia Martes, 30 de septiembre 2025, 21:06 Comenta Compartir

El Jávea estrenó su casillero de victorias visitantes al imponerse en el campo La Murta al Olímpic Xàtiva por 0 a 1. Desde el arranque del encuentro la formación que dirige Julio Ivorra se mostró muy concentrada y aprovechó un buen remate de Adrián para adelantarse en el marcador.

Los locales reaccionaron con varias llegadas con peligro sobre el área del Jávea. La falta de puntería del Olímpic impidió que llegase el empate. Los locales pudieron haber sentenciado el partido, pero Maverick no tuvo puntería y se llegó al descanso con un único gol en el marcador.

El técnico local, Rueda, buscó la reacción en los suyos con los cambios. Ante sí tuvo a un Jávea que supo presionar con mucho orden y mantuvo a raya los ataques setabenses. El marcador ya no se movió.

Los tres puntos conseguidos en este choque sirven para que el Jávea se situé en la parte alta de la clasificación. Suma ya 6 puntos.

Por su parte, la UD Calpe sigue sin poder ganar como local. En esta ocasión se encontró con un Novelda que supo jugar sus bazas y se llevó un punto tras el 1 a 1 final.

Los de Toni González encajaron un gol psicológico, ya que llegó justo antes del descanso. Fue obra de Ruano.

En la segunda mitad ,el esfuerzo de los calpinos fue total ante un rival que buscó la sentencia al contragolpe. El premio al esfuerzo calpino llegó con el tanto de Xavi en el 90, al transformar un penalti que permitió rescatar al menos un punto para su equipo.