Complicado escollo para el Jávea en Xàtiva

La tercera jornada de la Lliga Comunitat en su grupo Sur deja complicados partidos para los equipos de la Marina Alta. El Jávea tiene un difícil escollo en Xàtiva, donde se medirá al Olímpic. El encuentro se disputará el domingo en el campo La Murta a las 17 horas. Un choque que contará con el arbitraje del colegiado García Coves.

Los hombres que dirige Julio Ivorra llegan a esta cita con la moral por las nubes tras su triunfo ante el Benigànim por 1 a 0. Esta victoria supuso una inyección de confianza para asaltar el feudo de unos de los equipos que está invicto después de dos jornadas disputadas.

Los setabenses afrontan su segundo partido consecutivo como locales, algo que siempre es complicado. En las filas de la formación rojiblanca no se esperan cambios con respecto al once que salió de inicio la pasada jornada.

Por su parte, la UD Calpe tiene una prueba de fuego en el choque que jugará el domingo en su feudo, a las 18 horas, ante el Novelda. En el encuentro que arbitrará López Herrero, los calpinos intentarán sumar su primer triunfo. Los chicos que dirige Toni González tendrán delante a un rival que tiene una plantilla cargada de experiencia, liderada por Gato, un jugador de una larga trayectoria que jugado en categorías superiores.

En el conjunto calpino tienen claro que será un partido largo, donde los jugadores deben de estar atentos, sobre todo en defensa, dado el potencial que tiene su rival en la parte ofensiva.

Desde la directiva se ha hecho un llamamiento para que la afición acuda en buen número a prestar el máximo apoyo. González puede modificar su once con respecto al que inicio el choque en L'Olleria, aunque los cambios serían mínimos.