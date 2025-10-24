Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lucas disputando el esférico. J. Zamora
FÚTBOL

El Jávea se mide a un incómodo adversario

Los de Ivorra reciben a L'Olleria mientras que la UD Calpe hace lo propio con el Alberic

J. Zamora

Xàbia

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:37

La séptima jornada en la Lliga Comunitat ofrece encuentros comprometidos para el Jávea y la UD Calpe, ambos equipos juegan como local. El primero de ellos recibe el domingo, a las 12 horas, la visita de un incómodo adversario L'Olleria, un choque arbitrado por Santamaría Llopis.

La buena imagen dada por los rojiblancos en su terreno de juego hace presumir que parten como favoritos para sumar los tres puntos. Su técnico, Julio Ivorra, ha trabajado durante la semana con sus hombres y tiene claro que les espera un rival complicado. La formación que dirige Alex Redondo es un grupo de jugadores bien trabajado que buscará sorprender al Jávea.

En el vestuario rojiblanco son conscientes que necesitan la victoria para no descolgarse de los puestos altos de la clasificación que ahora ocupan. De cara a este duelo, no se espera que Ivorra haga excesivos cambios en su once, aunque el técnico pendiente de la evolución de algunos jugadores que siguen en proceso de recuperación de algunas molestias físicas. La afición, que está acudiendo en un buen número a los partidos, será clave a la hora de prestar el máximo apoyo a sus jugadores.

Por su parte, la UD Calpe jugará este sábado, a las 18 horas, frente al Alberic, en un duelo para el que ha sido designado Lidón León como árbitro.

Para los locales es imprescindible sumar su primera victoria de la temporada. El triunfo no llegó por poco en la pasada jornada, aunque al menos los jugadores que dirige Toni González ganaron en confianza. Siguen trabajando durante los entrenamientos para tratar de mejorar aquellos aspectos del juego que están penalizando al equipo.

Una victoria ante el equipo valenciano servirá para adelantarle en la clasificación. Y también para salir de los puestos de descenso en los que está inmerso el conjunto calpino.

