Un Jávea sin Joan busca el triunfo en Torrevieja

La competición en la Lliga Comunitat llega a la décima jornada con encuentros complicados para los representantes de la Marina Alta. El Jávea jugará el sábado en el campo Nelson Mandela con el arbitraje de Navarro Navarro. El equipo, sin Joan, buscará el triunfo en Torrevieja.

El combinado rojiblanco afronta este duelo con la preocupación que supone su carencia de efectividad cara a la portería rival. Su técnico, Julio Ivorra, ha trabajado junto a su plantilla para mejorar esta faceta del juego. Su falta de resolución a la hora de marcar las ocasiones que se crea ha trasladado un estado de ansiedad en sus jugadores que lleva consigo precipitación en los remates.

Ivorra confiesa que tiene una lógica preocupación, a la vez, que manifiesta que ha tratado de hacer ver a sus jugadores que no se deben de obsesionar por esto. Para este partido, el entrenador no podrá contar con Joan, que ha sido sancionado por su expulsión del pasado domingo.

Por su parte, la UD Calpe juega el domingo, a las cinco de la tarde, en su campo frente al Mutxamel, en un partido que contará con el arbitraje de, Belda Ferreira.

El técnico calpino, Toni González, que afronta este duelo con la baja de Jaime Rogles por sanción, señala que «necesitamos ganar para coger una regularidad que nos falta hasta este momento». Razón no le falta, ya que el Calpe es el único equipo que todavía no ha conseguido despegar en este primer tramo liguero.

Su rival llega como penúltimo clasificado, con dos puntos menos que la formación calpina. Es por ello que la victoria le haría abrir una brecha de cinco puntos con respecto al Mutxamel, un rival directo en la lucha por la permanencia.