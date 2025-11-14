La victoria del Dénia en Massanasa le daría estabilidad

J. Zamora Dénia Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:35 Comenta Compartir

El grupo Tercero de Primera FFCV afronta la novena jornada, que será importante para los equipos de la Marina Alta. El Dénia jugará este sábado en el campo municipal de Massanasa ante el equipo local, a las cinco de la tarde. El árbitro que dirigirá este partido es Leal Gandía. Los groguets buscarán una victoria que les daría estabilidad.

La semana no ha sido sencilla en el seno del club dianense. La sentencia, el posterior recurso y las bajas concedidas a tres jugadores han marcado la víspera de este encuentro. La plantilla ha trabajado ajena estas circunstancias que han rodeado al club, es por ello que su entrenador tiene plenas garantías que sus hombres saldrán con el único objetivo de sumar tres puntos. Enlazar dos triunfos consecutivos en esta categoría tan igualada es primordial para acercarse a las primeras posiciones en la clasificación.

José Cabe, técnico groguet, apela al trabajo semanal como factor fundamental para que su equipo saque un triunfo que de más confianza a una plantilla que aún no ha alcanzado el nivel que se desea. Para este encuentro, recupera a Tomás, lo que dará más profundidad al equipo, sobre todo en cuanto a juego exterior se refiere.

El Massanasa llega a esta cita tras ganar su primer partido como local y con la premisa de tener que mejorar para escalar posiciones en la clasificación.

En el caso del Pego, tras caer ante La Font la pasada jornada, buscará este domingo, a las cuatro y media de la tarde, los tres puntos en su visita a Enguera. El colegiado designado para dirigir este encuentro es Romero Pérez.

La última hora en el conjunto pegolino es que su técnico, Javi Signes, sigue contando con la baja de Omar, a la que se suma Paco, ambos por sanción. La mejor noticia es la vuelta a la convocatoria de Esteban.

Por su parte el Teulada, único representante comarcal en el grupo IV, jugará en su campo Bernardo Font el domingo, a las cinco de la tarde, ante el Callosa. Este partido estará arbitrado por García Navas.

La incógnita que presenta este duelo es ver cómo el Teulada se ha recuperado físicamente y mentalmente de su partido de la Nostra Copa, en el que cayó este pasado miércoles ante el Benissa. Con poco tiempo para la recuperación, la plantilla teuladina ahora está centrada en la liga, quiere sumar tres puntos que afiance su posición en la clasificación.

El entrenador, Juan Ribes 'Coca', afronta este encuentro con la baja del sancionado Carrió.