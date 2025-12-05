Jávea y Calpe afrontan una jornada decisiva

J. Zamora Dénia Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:25 Comenta Compartir

La Lliga Comunitat de fútbol no descansa este puente. Durante el fin de semana se jugará la jornada décimo tercera, que se atoja sino definitiva si decisiva para el Jávea y la UD Calpe, los dos combinados de la Marina Alta.

Este sábado, el Jávea recibe en su campo, a las 17 horas, la visita del Independiente Alicante, partido que será arbitrado por el colegiado Navarro Martínez. Significar que una de las bajas más importantes que tiene el equipo rojiblanco para esta cita es la de su entrenador, Julio Ivorra, que ha tenido que pasar por el quirófano esta semana. El técnico quiere estar en el campo para desde allí dirigir a los suyos, pero siempre y cuando se encuentre recuperado.

Al Jávea le espera un partido muy complicado. Su rival ocupa actualmente la cuarta plaza en la clasificación y tiene el segundo puesto a un solo punto. Se trata de un equipo muy serio y trabajado, con gente joven, pero a su vez con experiencia y con una gran calidad técnica.

Los rojiblancos llegan con cierta preocupación a un choque donde deberán de mostrar su mejor imagen para salir airosos del envite. Deberán tratar de mantener su portería a cero y a partir de ahí intentar sorprender a una defensa que es su punto más débil. Además, el equipo necesita que la afición acuda en un buen número para sentir el calor de su público, aunque el horario se haya variado.

Por su parte, la UD Calpe afronta este sábado una salida comprometida al campo de La Murta de Xàtiva. Allí se medirá las 16.30 horas al Olímpic.

Tras la eliminación de la Nostra Copa a manos de la UD Oliva, conjunto que milita dos categorías por abajo, la situación sigue siendo muy preocupante para una plantilla que está rindiendo muy por debajo de lo esperado. El técnico calpino, Toni González, prefirió hacer rotaciones en la competición copera para afrontar el duelo de Xàtiva con jugadores más frescos.

Falta de acierto

La falta de confianza y de acierto están siendo un lastre demasiado pesado para el combinado de González, que sigue mostrando muchas debilidades tanto en defensa como en ataque. No en vano es uno de los equipos que más goles recibe y uno de los que menos marca.

En frente tendrá a un oponente que está en la sexta plaza. El rival pretende aprovechar el mal momento del equipo calpino para escalar posiciones en la clasificación.