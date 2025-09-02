Gran acogida de Benissa en Corto en la jornada inaugural Multitud de espectadores se concentran disfrutar de la proyección de las primeras obras seleccionadas

La primera edición del Festival Benissa en Corto, que se celebra hasta el 6 de septiembre, arrancó ayer lunes con una gran acogida tanto del sector cinematográfico como de la ciudadanía en la jornada inaugural. Multitud de espectadores se concentraron en el Centre Cultural para ver las primeras proyecciones de los cortos seleccionados.

El director del Festival y sus creadores, Pedro Font, María Mas y Raúl Martínez, dieron por inaugurado el certamen junto al presidente del jurado de esta primera edición, el director y guionista Esteban Crespo, actores de la comarca como Rosa Catalán, Xavi Pastor y Rafa Fernández, y parte del equipo del corto 'Troleig'. Tras el visionado de seis cortometrajes donde se apuesta por el talento emergente y el cine de autor, los espectadores pudieron ver Joselico, interpretado por Xavi Pastor, el joven de 11 años de Moraira.

La jornada continuó con la proyección de otros seis cortos. Estuvo presente allí la directora, guionista y productora de 'Berta', Lucía Forner, quien elogió esta primera edición del festival y se mostró sorprendida por la gran acogida de espectadores. Al finalizar cada pase, los asistentes pudieron votar al mejor corto que optará al premio del público, que recibirá 300 euros.

Benissa en Corto echó a andar ayer con lleno absoluto y seguirá a lo largo de esta semana, hasta el miércoles, con sesiones abiertas al público a las 19 y 22 horas con la proyección de los cortos a concurso. El jueves será a las 18 horas.

Con la finalidad de dar a conocer distintos enclaves de Benissa, el viernes los focos y los flashes estarán esa noche en la playa de la Fustera. Allí, la madrina de esta primera edición, Antonia San Juan, presentará su película 'Del lado del verano'. Al finalizar, apunta el director del Festival, habrá una fiesta y música en vivo en el Restaurante El Rall, patrocinador oficial del festival.

El sábado, 6 de septiembre, será el gran día, la Gala de Clausura en el Centre d'Art Taller d'Ivars. Por la alfombra roja pasarán más de 80 directores, guionistas y profesionales del sector audiovisual. También tendrá lugar el descubrimiento del Paseo de las Estrellas y habrá gran fin de fiesta Pop Corn Music Fest.

Con toda esta programación, esta semana Benissa no solo se viste de gala, sino que irradia cine desde cada rincón.

