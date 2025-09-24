Generalitat y gobierno de Dénia no acercan posturas respecto al proyecto del Raset El ejecutivo local traslada al director general de Puertos su rechazo a que se haga una zona de ocio y García Manzana recuerda que el primer proyecto se remonta a la época del Botánico

Representantes del equipo de gobierno de Dénia y el director general de Puertos, Marc García Manzana, han mantenido un encuentro este miércoles en el Ayuntamiento de la capital de la Marina Alta. Uno de los principales temas que se ha abordado ha sido la licitación de la concesión para construir un centro de ocio y hostelería en la zona del Raset conocida como Tamarindos. La reunión no ha servido para acercar posturas. Los primeros han mostrado su rechazo a que se lleve a cabo esa actuación en ese punto mientras que el representante del Consell ha insistido en los motivos que obligan a la Generalitat a llevar a cabo una licitación que, además, implicará la regeneración medioambiental del entorno.

El alcalde, Vicent Grimalt, le ha expresado la preocupación por el proyecto y ha admitido que será imposible llegar a un acuerdo porque ambas posiciones son muy distantes y cada uno tiene claro qué quiere dentro de la zona portuaria. El primer edil ha insistido en que es un espacio natural y que hay otras fórmulas para acabar con su degradación.

Asimismo, ha insistido en que no quieren una zona de ocio o un edificio de hormigón en ese punto delante del mar porque les importa el impacto ambiental del proyecto. Y ha recordado lo que pasa allí con el agua cuando hay temporales.

El vicealcalde, Rafa Carrió, ha hecho hincapié en que hacer ese proyecto ahí no cuadra con el modelo de ciudad que tienen. Ha puesto de relieve su preocupación por el impacto medioambiental en la zona y creen que se debe mantener protegidas las dunas y la vegetación que hay en Tamarindos.

Por su parte, el director general de Puertos ha aprovechado para explicar que el primer proyecto de zona de ocio para esa zona se remonta a 2019, en la época del pacto del Botánico, que lo empezó a tramitar. Ese terreno, de cerca de 7.000 metros cuadrados, está catalogado como zona de uso terciario. Antes pasaba por allí la carretera hacia la estación marítima. Cuando se hizo el nuevo trazado, el viejo vial se demolió y en la parcela quedaron los escombros en montículos que ahora, cubiertos con arena, son las dunas que hay allí.

Marc García ha detallado que en 2023 el Ayuntamiento de Dénia se pronunció respecto al proyecto, de manera que el gobierno local ya era conocedor desde hace tiempo de la propuesta. Tras el cambio del gobierno en la Generalitat, se siguió la tramitación. Pero todo cambió hace unos meses, cuando otras dos empresas de Dénia pidieron ese espacio para una propuesta similar. Ante esa situación «la normativa de Puertos lo que nos obliga a tirar para atrás esa iniciativa privada que se había iniciado antes y a convocar un concurso público, donde ya no solo entran estas tres, sino que cualquier empresa puede presentar un proyecto», ha insistido el director general.

También ha recordado que, una vez presentados, deberán valorar los proyectos. Eso sí, entre los requisitos establecidos figuran que no pueden haber discotecas y que se debe ejecutar una regeneración del espacio dunar. Una zona en la que, según ha remarcado, no anidan ni el chorlitejo patinegro ni las tortugas.