Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cuponazo de la ONCE de este viernes deja un premio de 6.000.000 euros a un único afortunado
La presentación en Ondara del concierto de La Fúmiga. LP

La Fúmiga actuará en Ondara dentro de la Fira de Fires

El concierto tendrá lugar el 8 de noviembre y promete hacer vibrar al público que acuda a la plaza de toros

R. D.

Ondara

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:03

Comenta

La música festiva y reivindicativa de La Fúmiga llegará a Ondara el próximo 8 de noviembre. El grupo actuará en esta localidad de la Marina Alta dentro de la programación cultural de la Fira de Fires 2025, que este año apuesta por una oferta musical potente y diversa para todos los públicos.

El concierto ha sido presentado por el alcalde, José Ramiro; las regidoras de Promoción Económica y Cultura, Raquel Mengual y Rosa Ana Marí, y el técnico Pedro Gil. La actuación promete hacer vibrar al público que acuda a la plaza de toros.

La jornada musical empezará a partir de las 17 horas con la actuación previa de Ramonets, que calentarán el ambiente con su estilo enérgico y familiar, y de la cantante Abril. A continuación, La Fúmiga subirá al escenario para ofrecer un espectáculo cargado de ritmo, emoción y mensaje, fiel a su estilo que mezcla música de banda.

Los días 6, 7 y 8 de octubre habrá venta preferente de entradas en la Casa de Cultura, en horario por la tarde, para personas empadronadas en Ondara. Costarán 7 euros, los menores hasta 12 años pagarán 5 euros y la entrada será gratuita para los pequeños menores de 5 años.

Para acceder al recinto, todos los menores tendrán que disponer de entrada, incluyendo la entrada gratuita, que se tendrá que adquirir por los canales oficiales. Además, las personas que adquirieron la entrada para el concierto de La Fúmiga del Festacarrer de 2024 recibirán un correo electrónico con un código de descuento, que sólo se podrá utilizar en la compra en línea. Este descuento no es acumulativo con la entrada preferente para empadronados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  3. 3 Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
  4. 4 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  5. 5 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  6. 6

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  7. 7

    VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»
  8. 8 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  9. 9 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  10. 10

    La huelga de médicos deja miles de citas anuladas, quejas y confusión en los centros valencianos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Fúmiga actuará en Ondara dentro de la Fira de Fires

La Fúmiga actuará en Ondara dentro de la Fira de Fires