La Fúmiga actuará en Ondara dentro de la Fira de Fires El concierto tendrá lugar el 8 de noviembre y promete hacer vibrar al público que acuda a la plaza de toros

La música festiva y reivindicativa de La Fúmiga llegará a Ondara el próximo 8 de noviembre. El grupo actuará en esta localidad de la Marina Alta dentro de la programación cultural de la Fira de Fires 2025, que este año apuesta por una oferta musical potente y diversa para todos los públicos.

El concierto ha sido presentado por el alcalde, José Ramiro; las regidoras de Promoción Económica y Cultura, Raquel Mengual y Rosa Ana Marí, y el técnico Pedro Gil. La actuación promete hacer vibrar al público que acuda a la plaza de toros.

La jornada musical empezará a partir de las 17 horas con la actuación previa de Ramonets, que calentarán el ambiente con su estilo enérgico y familiar, y de la cantante Abril. A continuación, La Fúmiga subirá al escenario para ofrecer un espectáculo cargado de ritmo, emoción y mensaje, fiel a su estilo que mezcla música de banda.

Los días 6, 7 y 8 de octubre habrá venta preferente de entradas en la Casa de Cultura, en horario por la tarde, para personas empadronadas en Ondara. Costarán 7 euros, los menores hasta 12 años pagarán 5 euros y la entrada será gratuita para los pequeños menores de 5 años.

Para acceder al recinto, todos los menores tendrán que disponer de entrada, incluyendo la entrada gratuita, que se tendrá que adquirir por los canales oficiales. Además, las personas que adquirieron la entrada para el concierto de La Fúmiga del Festacarrer de 2024 recibirán un correo electrónico con un código de descuento, que sólo se podrá utilizar en la compra en línea. Este descuento no es acumulativo con la entrada preferente para empadronados.

