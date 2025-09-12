La feria Terra i Mar abre el programa de 'Dénia, Ciutat del Pensament 2025' El evento se celebrará el 20 de septiembre y nace con la vocación de dar a conocer el sector de la agricultura y la pesca a la ciudadanía

La feria 'Terra i Mar' abrirá el 20 de septiembre el programa de actividades de 'Dénia, Ciutat del Pensament 2025', uno de los principales proyectos de la Fundació Dénia Ciutat Creativa, una entidad conformada por el ayuntamiento, el Cercle Empresarial de la Marina Alta (Cedma), la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta (Aehtma) y Baleària. Este proyecto es una apuesta que combina actividades divulgativas, culturales y artísticas con la finalidad de fomentar el dialogo entre humanidades, ciencia y arte, promoviendo valores universales como el conocimiento, la creatividad y la sostenibilidad.

Este año, 'Dénia, Ciutat del Pensament' alumbra un programa de actividades que se desarrollarán de septiembre a noviembre. Están estructuradas en cuatro áreas principales relacionadas con el territorio, el arte, las ciencias sociales y la empresa y las humanidades, con el objetivo de crear espacios de reflexión, dialogo y conocimiento colectivo accesibles a toda la ciudadanía.

La programación se abre el día 20 con la feria Terra i Mar. Coordinada con la Concejalía de Transición Ecológica, la feria nace con la vocación de convertirse en un espacio donde dar a conocer el sector de la agricultura y la pesca a la población, ofreciendo información útil, cercana y de calidad de la mano de los profesionales dedicados a estas actividades. También por la concienciación ciudadana respecto al medio ambiente y su conservación y lo hará a través de diferentes actividades de educación ambiental.

El evento se celebrará en la plaza María Hervás. Allí se instalarán una veintena de puestos expositivos y de venta, con siete dedicados al sector de la pesca y ocho a la agricultura, cada uno, con una temática diferente.

Del sector agrario se pondrán encontrar estands relacionados con la apicultura, la maquinaria y tecnología industrial agrícola, la producción de aceite de oliva, el cultivo de la almendra y otros frutos secos. También tendrán cabida los productos agroalimentarios y servicios relacionados con las plantas, flores y frutales y la artesanía de enseres y aperos. En cuanto a la pesca, habrá expositores de productos relacionados con la seguridad marítima, productos agroalimentarios relacionados con la navegación local, productos de electrónica naval, la producción artesanal de redes de pesca y también de servicios relacionados con la historia de la pesca, junto a dos puestos reservados para talleres, exposiciones y otras actividades.

La programación de Terra i Mar, que se desarrollará entre las 10 y las 20 horas, se completa con talleres participativos para aprender a hacer, por ejemplo, 'bombas' de semillas o nudos marineros. También están previstas ponencias sobre proyectos de educación medioambiental, con Verónica Cortés; historia local, con Luis Silvestre y Robert Miralles; y cambio climático, con el dianense José Miguel Mulet, catedrático de Biotecnología de la UPV.

Exposición

La fotografía será la protagonista de la propuesta artística de 'Dénia, Ciutat del Pensament 2025'. De la mano del Fotoclub Dénia llega la exposición 'La Cultura'. Se inaugura el 25 de septiembre, a las 19 horas, en la Casa de la Cultura. Bernat Cardona, Joana Gil, Fran Martínez, Artemio Millán, Pepe Montenegro, Toni Moya, Peke, Alfredo Sanz, Victoria Sauco y Paco Serra plasmarán a través de sus obras su particular visión de la cultura con la intención, según subrayan, de mostrar su importancia en la sociedad.

