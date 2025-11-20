Estabilizado en Xàbia un nuevo incendio forestal en la falda del Montgó El fuego afecta a arbustos y a algunos pinos situado en una zona de barranco entre las calles Vedat y Caroix

R. González Xàbia Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:23 Comenta Compartir

Los bomberos han conseguido estabilizar un incendio forestal que se ha declarado este jueves en Xàbia, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Alicante. Las llamas vuelven a afectar a la falda del Montgó. En concreto, a una zona de barranco situada entre las calles Vedat y Caroix, ha especificado el edil de Seguridad, Juan Ortolá.

El fuego se ha declarado sobre las 16.08 horas. Hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Alicante con un par de autobombas y otras dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat. Además, ha acudido un medio aéreo para sofocar las llamas con rapidez y evitar su avance.

Hacia las 16.50 horas, los efectivos que están trabajando en la zona han podido estabilizar el incendio. Las labores de extinción continúan.

Agentes de la Policía Local también se encuentran en el lugar afectado. Fuentes municipales han pedido a la población que eviten ir para facilitar las tareas de extinción y no entorpecer a los efectivos de emergencias.