Arden unos bancales con matorrales en Huertos del Montgó de Xàbia La Policía Local corta los accesos por las calles Castellans y Pic del Montsià mientras duran las labores de extinción

R. González Xàbia Martes, 7 de octubre 2025, 17:31 | Actualizado 18:03h. Comenta Compartir

Un nuevo incendio ha vuelto a hacer saltar la alarma en la zona de Huertos del Montgó de Xàbia, cerca de la falda de la montaña que el pasado año sufrió varios fuegos. En esta ocasión las llamas han afectado a «unos bancales sucios y la vegetación que ha ardido son matorrales», ha señalado este martes el concejal de Seguridad, Juan Ortolá.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han indicado que el aviso de fuego lo han recibido cuando pasaban pocos minutos de las cuatro de la tarde. De inmediato se han desplazado hasta el lugar un medio aéreo, que ya se ha retirado. A él se le suman cuatro dotaciones del Consorcio procedentes del parque de Dénia y dos brigadas de bomberos forestales.

La Policía Local ha cortado los accesos por las calles Castellans y Pic del Montsià como medida de precaución, mientras duran las labores de extinción. También han acudido al lugar voluntarios de Protección Civil. Desde el consistorio han pedido a la población que eviten acercarse a la zona del incendio mientras trabajan los efectivos de emergencias.

Una de las preocupaciones era la proximidad a la zona de pinos de la falda del Montgó y el viento. Por ahora se ha conseguido evitar que saltara hasta allí, según ha apuntado el edil. De hecho, la evolución es muy favorable, han señalado desde el Consorcio Provincial de Bomberos y a las 17.30 horas ya estaba controlado.

En este momento se desconoce cuál puede haber sido la causa del incendio. Una de las hipótesis que se barajan es que el fuego podría haberse prendido a causa de una colilla, ya que ha comenzado cerca de la carretera.

La semana pasada, el primer día de octubre, Xàbia ya sufrió otro incendio. Esta vez fue una quema de broza y matorral que se descontroló y acabó calcinando una superficie cercana a los 15.000 metros cuadrados en el camí de La Sabatera. Ese bancal también se encontraba cerca de una pinada, pero alejado de la falda del Montgó.