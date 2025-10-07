Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las tareas de extinción del incendio en la zona de Huertos del Montgó. LP

Arden unos bancales con matorrales en Huertos del Montgó de Xàbia

La Policía Local corta los accesos por las calles Castellans y Pic del Montsià mientras duran las labores de extinción

R. González

Xàbia

Martes, 7 de octubre 2025, 17:31

Comenta

Un nuevo incendio ha vuelto a hacer saltar la alarma en la zona de Huertos del Montgó de Xàbia, cerca de la falda de la montaña que el pasado año sufrió varios fuegos. En esta ocasión las llamas han afectado a «unos bancales sucios y la vegetación que ha ardido son matorrales», ha señalado este martes el concejal de Seguridad, Juan Ortolá.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han indicado que el aviso de fuego lo han recibido cuando pasaban pocos minutos de las cuatro de la tarde. De inmediato se han desplazado hasta el lugar un medio aéreo, que ya se ha retirado. A él se le suman cuatro dotaciones del Consorcio procedentes del parque de Dénia y dos brigadas de bomberos forestales.

La Policía Local ha cortado los accesos por las calles Castellans y Pic del Montsià como medida de precaución, mientras duran las labores de extinción. También han acudido al lugar voluntarios de Protección Civil. Desde el consistorio han pedido a la población que eviten acercarse a la zona del incendio mientras trabajan los efectivos de emergencias.

Una de las preocupaciones era la proximidad a la zona de pinos de la falda del Montgó y el viento. Por ahora se ha conseguido evitar que saltara hasta allí, según ha apuntado el edil. De hecho, la evolución es muy favorable, han señalado desde el Consorcio Provincial de Bomberos y a las 17.30 horas ya estaba controlado.

En este momento se desconoce cuál puede haber sido la causa del incendio. Una de las hipótesis que se barajan es que el fuego podría haberse prendido a causa de una colilla, ya que ha comenzado cerca de la carretera.

La semana pasada, el primer día de octubre, Xàbia ya sufrió otro incendio. Esta vez fue una quema de broza y matorral que se descontroló y acabó calcinando una superficie cercana a los 15.000 metros cuadrados en el camí de La Sabatera. Ese bancal también se encontraba cerca de una pinada, pero alejado de la falda del Montgó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  3. 3 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  4. 4 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  5. 5 Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa
  6. 6

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  7. 7

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  8. 8 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  9. 9 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  10. 10 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Arden unos bancales con matorrales en Huertos del Montgó de Xàbia

Arden unos bancales con matorrales en Huertos del Montgó de Xàbia