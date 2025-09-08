Los equipos comarcales arrancan con fuerza en la V Nostra Copa

J. Zamora Dénia Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:51 Comenta Compartir

La primera eliminatoria de la V Nostra Copa dejó una jornada cargada de espectáculo y goles, con los equipos comarcales demostrando su potencial y dejando fuera de la competición a los representantes de la Tercera FFCV. Así, CD Dénia, Pego CF, FB Teulada y UD Benissa avanzan a la siguiente ronda.

El CD Dénia fue el encargado de abrir la serie de victorias comarcales con un contundente triunfo ante la UD Ondarense por 0 a 4. El equipo dirigido por José Cabe dominó de principio a fin, con goles de Aquino (2), Bruno y el debutante Damián, que reflejaron la superioridad dianense sobre su rival.

El Pego CF también dejó claro el porqué de ser favorito al superar al Beniarbeig CF por 0 a 4 en un choque donde la calidad y la eficacia de los de Javi Signes fueron determinantes. Piera, autor de los dos primeros tantos, abrió la cuenta y duplicó su efectividad, mientras que Omar y Alfie cerraron el marcador antes del descanso. La segunda mitad fue prácticamente de puro trámite para los visitantes.

Por su parte, el Gorgos CF se impuso en el campo del CF Orba por 1 a 4, en un encuentro que comenzó de forma trepidante. Los locales se adelantaron con un gol de Álvaro, pero un desafortunado autogol de Pallas dio ventaja a los visitantes, que ampliaron el marcador con los tantos de Áxel e Íker, mientras que José Vicente anotó para los de Orba.

El UD Benissa vivió la emoción de los penaltis tras empatar a 3 con la UD Altea en un partido igualado que se decidió desde los once metros. La eliminatoria se resolvió en la tensión de la tanda.

Finalmente, el CE El Verger compitió con dignidad ante la UD Oliva, pero un gol en la recta final sentenció la derrota por 0 a 1. Este marcador dejó a los locales fuera de la competición pese a un buen desempeño sobre el terreno de juego.