Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Podemos pide a la jueza de la dana que cite a Maribel Vilaplana tras la publicación de su carta
El once inicial del Dénia, que derrotó a la UD Ondarense. J. Z.
FÚTBOL

Los equipos comarcales arrancan con fuerza en la V Nostra Copa

CD Dénia, Pego CF, FB Teulada y UD Benissa avanzan a la siguiente ronda tras una primera eliminatoria llena de goles y emoción

J. Zamora

Dénia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:51

La primera eliminatoria de la V Nostra Copa dejó una jornada cargada de espectáculo y goles, con los equipos comarcales demostrando su potencial y dejando fuera de la competición a los representantes de la Tercera FFCV. Así, CD Dénia, Pego CF, FB Teulada y UD Benissa avanzan a la siguiente ronda.

El CD Dénia fue el encargado de abrir la serie de victorias comarcales con un contundente triunfo ante la UD Ondarense por 0 a 4. El equipo dirigido por José Cabe dominó de principio a fin, con goles de Aquino (2), Bruno y el debutante Damián, que reflejaron la superioridad dianense sobre su rival.

El Pego CF también dejó claro el porqué de ser favorito al superar al Beniarbeig CF por 0 a 4 en un choque donde la calidad y la eficacia de los de Javi Signes fueron determinantes. Piera, autor de los dos primeros tantos, abrió la cuenta y duplicó su efectividad, mientras que Omar y Alfie cerraron el marcador antes del descanso. La segunda mitad fue prácticamente de puro trámite para los visitantes.

Por su parte, el Gorgos CF se impuso en el campo del CF Orba por 1 a 4, en un encuentro que comenzó de forma trepidante. Los locales se adelantaron con un gol de Álvaro, pero un desafortunado autogol de Pallas dio ventaja a los visitantes, que ampliaron el marcador con los tantos de Áxel e Íker, mientras que José Vicente anotó para los de Orba.

El UD Benissa vivió la emoción de los penaltis tras empatar a 3 con la UD Altea en un partido igualado que se decidió desde los once metros. La eliminatoria se resolvió en la tensión de la tanda.

Finalmente, el CE El Verger compitió con dignidad ante la UD Oliva, pero un gol en la recta final sentenció la derrota por 0 a 1. Este marcador dejó a los locales fuera de la competición pese a un buen desempeño sobre el terreno de juego.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un guardia civil por agredir a una joven engrilletada en Oliva
  2. 2 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  3. 3 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  4. 4 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  5. 5 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  6. 6 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  7. 7

    Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»
  8. 8 Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia
  9. 9 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  10. 10 Los municipios donde más está lloviendo hoy lunes en la Comunitat: las tormentas descargan en el interior de Alicante y apuntan a Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los equipos comarcales arrancan con fuerza en la V Nostra Copa

Los equipos comarcales arrancan con fuerza en la V Nostra Copa