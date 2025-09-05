Apasionantes duelos comarcales en la Nostra Copa

J. Zamora Dénia Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:18 Comenta Compartir

La primera eliminatoria de la Nostra Copa de fútbol ofrece este fin de semana apasionantes duelos entre equipos de la Marina Alta. En jornada de este viernes, la UD Ondarense recibe en su feudo la visita del CD Dénia, a las 20 horas, en un encuentro donde se volverá a vivir un enfrentamiento entre dos formaciones vecinas que hace mucho tiempo que no se ven las caras en partido oficial.

En la jornada del sábado, a las 18 horas, la UD Benissa se mide a la UD Altea. Este choque se jugará en el campo Garganes del municipio de la Marina Baixa. Los aficionados esperan con ganas este duelo entre dos equipos que, por su proximidad geográfica, suele deparar mucho ambiente en la grada.

En el campo municipal de Pedreguer la formación local recibe la visita del FB Teulada, en un partido que comenzará a las 19 horas.

Ya en jornada dominical se disputará el choque entre el Orba CF y Gorgos CF. Será en el campo Marjal a las 11 horas. Bonito y atractivo encuentro entre dos equipos que han trabajado muy bien durante la pretemporada.

Por la tarde y cerrando la participación de los comarcales en esta eliminatoria, se disputará en el campo «Paula Tomás «, de El Verger el duelo entre los locales y la UD Oliva. Dos formaciones que tienen depositadas muchas esperanzas en esta competición.