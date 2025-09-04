Els Magazinos de Dénia se prepara para el IV Encuentro Viu L'Arròs Mariner Los ocho cocineros seleccionados participarán el 21 de septiembre con sus propias recetas y utilizarán pescados de las lonjas de la Marina Alta

El Mercado Gastronómico y Cultural Els Magazinos, de Dénia se prepara para celebrar una nueva propuesta con mucho sabor. El próximo 21 de septiembre tendrá lugar la cuarta edición del Encuentro Viu L'Arròs Mariner, en el que ocho cocineros seleccionados ejecutarán sus recetas propias.

Con esta iniciativa, enmarcada dentro del proyecto Cuina de Territori, Els Magazinos, en colaboración con Cerveza Turia, pretende recuperar y poner en valor las tradiciones de la Marina Alta a través de los productos de temporada y los productores locales. En esta ocasión, el cartel anunciador es una creación de Bonavista Taller, tras el que se encuentran las diseñadoras castellonenses Júlia Badia y Glòria Esteve, con un estilo lleno de color, frescura y naturalidad mediterráneas.

Dentro de este encuentro y con el objetivo de difundir la tradición gastronómica de la comarca alrededor del arroz marinero, los cocineros aportarán su propio punto de vista con la elaboración de arroces en los que se fomente la creatividad, la innovación y la convivencia gastronómica. Para ello, todos los participantes deberán utilizar pescado procedente de alguna de las lonjas ubicadas en los municipios de la Marina Alta, así como arroz bomba o bombón con Denominación de Origen Valencia.

Cada equipo participante elaborará una paella de 10 raciones. Su preparación permitirá difundir, una vez más, la cultura de los productos de proximidad de la comarca y las recetas tradicionales transmitidas por diferentes generaciones de cocineros, ya sean profesionales o aficionados.

La programación de la jornada arrancará con la mesa redonda «El arroz marinero, un privilegio de los pueblos pesqueros y de nuestra cocina», prevista de 10.30 a 11.30 horas. En ella participará, entre otros, Javier Calvo, doctor en Historia que contará la historia de los arroces con pescado y presentará su libro sobre el arroz marinero de la colección de cuadernos de la serie 'El Nostre Territori'. José María Pascual, presidente del grupo arroceros Les Tanques y agricultor de la Marjal Pego-Oliva, que profundizará en las raíces del arroz Bombón y el lanzamiento de esta variedad por el grupo Dacsa.

También integrarán la mesa Paco Sala 'Faso', patrón de la barca 'Troia' de la Cofradía de pescadores de Dénia, que explicará la tradición de hacer el arroz marinero para el rancho de la tripulación, y Rafael Margós, del restaurante familiar Las Bairetas (Chiva) y fundador de El Paeller, que hablará de su proyecto gastronómico y como elaboran el caldo con pescado de la lonja de Dénia. El grupo se completará con José Sanchis Sabater, del Restaurante L'Alter (Picassent), cuya paella ha sido recomendada por The New York Times, que se centrará en la elaboración de paellas a la leña.

Al finalizar, llegará el turno de los talleres en la zona de paellas. Contará con Arroz DO Valencia de las variedades bomba y bombón procedentes de los campos de Pego y El Paeller, un rincón con caldos y preparados de arroces.

De 12 a 14 horas habrá tres citas. Por un lado, será el momento de la paella popular realizada por El Paeller con su caldo de pescado hecho a leña y pescado del Pòsit de Dénia. En esa misma franja horaria, se podrá disfrutar también de una ruta de tapas en la Calle de los Sabores de Els Magazinos. Y, además, en ese horario tendrá lugar el IV Encuentro Viu L'Arròs Mariner en el que ocho cocineros prepararán sus propuestas con arroz bomba cultivado en los campos de Pego.

A las 15 horas se procederá a la entrega de premios. En esta ocasión, como gran novedad, las ocho recetas seleccionadas recibirán una dotación económica de 300 euros como reconocimiento por su labor de difusión de la cultura del arroz marinero tan arraigada en la comarca de la Marina Alta.

Las personas que quieran participar en esta fiesta del arroz marinero deberán inscribirse antes del 19 de septiembre y explicar cómo realizan el fondo de pescado, qué pescados de las lonjas de la comarca usan y el arroz utilizado para su elaboración. De entre todos los equipos apuntados, se seleccionarán las ocho propuestas que participarán en el evento del 21 de septiembre.