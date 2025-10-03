Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El cartel de presentación de la nueva formación. LP

Eixam Ensemble, el nuevo proyecto musical de El Verger

El estreno tendrá lugar este sábado en la Plaza Mayor dentro de la programación oficial de las fiestas patronales

Redacción

El Verger

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:21

Comenta

Eixam Ensemble es el nuevo proyecto musical de El Verger, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento. Nacido en el municipio, cuenta con la participación de músicos de la Marina Alta. La puesta de largo de esta propuesta musical innovadora será mañana sábado, a las 11.30 horas, en la Plaza Mayor del Verger, dentro de la programación oficial de las fiestas patronales.

La formación está integrada por ocho instrumentistas de viento, bajo eléctrico y batería, y dirigida por el contrabajista Miquel Álvarez, vecino de El Verger. Su propuesta combina instrumentos tradicionales con una sección rítmica moderna, con el objetivo de difundir y poner en valor la música en todas sus vertientes: folclore mediterráneo, jazz, flamenco y estilos contemporáneos.

Este proyecto cuenta con el apoyo y patrocinio del Ayuntamiento, que reafirma así su compromiso con la cultura local, la proyección de los músicos de la comarca y la creación de nuevos espacios de encuentro artístico.

Eixam Ensemble no es solo una iniciativa musical, sino también una apuesta cultural y comunitaria. Se trata de un entramado vivo que busca tejer lazos, acercar tradiciones diversas y mostrar la fuerza creativa de la diversidad.

El concierto de presentación será, por tanto, una celebración compartida, una primera oportunidad para descubrir este nuevo universo sonoro que surge en El Verger gracias al impulso del talento local y al respaldo de la institución municipal. Por ese motivo, el consistorio invita a vecinos y visitantes a disfrutar de este estreno y a formar parte del «enjambre» cultural que seguirá creciendo en este pueblo.

