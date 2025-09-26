El Ayuntamiento de El Verger convoca los primeros Premis Clau Estos galardones nacen para reconocer el talento, el esfuerzo y la innovación de las empresas y personas emprendedoras del municipio

R. D. El Verger Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de El Verger ha convocado los primeros Premis Clau. La Concejalía de Comercio, encabezada por Cristina Escortell, ha presentado la primera edición de estos galardones que quieren reconocer el talento, el esfuerzo y la innovación de las empresas y personas emprendedoras del municipio.

Los Premis Clau contarán con tres categorías. Habrá un reconocimiento a la Trayectoria, dirigido a negocios consolidados y de largo recorrido. El Premio Empresa Emprendedora irá destinado a iniciativas recientes y proyectos innovadores. Y el galardón al Comercio de Proximidad recaerá en establecimientos que destacan por su relación con la ciudadanía y el fomento del comercio local.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de septiembre. Las candidaturas podrán ser presentadas tanto por los mismos negocios como por la clientela, los vecinos o alguna asociación.

Cristina Escortell ha destacado que «los Premis Clau nacen con la voluntad de poner en valor el trabajo del tejido empresarial y comercial de El Verger». También persiguen «dar visibilidad a las iniciativas más innovadoras y reforzar el comercio de proximidad, que es una clave fundamental de nuestro futuro como pueblo», ha añadido la edil.

Un jurado formado por representantes institucionales y profesionales independientes del sector empresarial seleccionará tres finalistas por categoría, que serán dados a conocer públicamente a través de las redes sociales municipales. Los ganadores se revelarán en la gala de entrega de los Premis Clau El Verger 2025, que tendrá lugar el viernes 24 de octubre en la Casa de Cultura. Los galardones tienen carácter honorífico y representan un reconocimiento público al compromiso y contribución al desarrollo económico y social del municipio.