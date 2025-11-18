Doce cámaras de vigilancia mejoran el control del tráfico en El Verger El Ayuntamiento instala en varios accesos y zonas transitadas del pueblo estos dispositivos, que también servirán para detectar vertidos incontrolados

Doce cámaras de vigilancia mejoran el control del tráfico en El Verger. El ayuntamiento ha completado recientemente la instalación de estos dispositivos en puntos estratégicos del municipio con el objetivo de reforzar la seguridad vial y ciudadana, así como de mejorar el control del tráfico y garantizar una respuesta más eficiente ante posibles incidencias.

Estas cámaras, ubicadas en varios accesos y zonas transitadas del pueblo, también servirán para detectar vertidos incontrolados y otras prácticas incívicas que afectan la imagen y la salubridad de la localidad, según han remarcado fuentes municipales. El consistorio prevé dar continuidad a este proyecto el próximo año con la instalación de nuevas cámaras en otros puntos del pueblo para ampliar la cobertura y reforzar la seguridad en todo el término municipal.

Con motivo de la puesta en marcha de este sistema de control, el Ayuntamiento de El Verger quiere recordar a la ciudadanía las normas básicas de vertido de residuos y el correcto uso de los contenedores municipales. Según han señalado, el vertido de residuos urbanos a los contenedores es de lunes a domingo, excepto sábados. Durante el invierno, el horario establecido abarca de 19:00 a 06:00 horas, mientras que en verano está establecido de 20:00 a 06:00 horas, solo para la orgánica y el resto.

Desde el consistorio han hecho hincapié en que queda prohibido abocar residuos fuera de los días o modalidades fijadas, así como depositarlos en contenedores diferentes a los correspondientes por tipos de material. Tampoco se pueden esparcir, seleccionar o separar materiales residuales depositados en la vía pública sin autorización expresa, así como abandonar productos o materiales que puedan deteriorar las condiciones de seguridad, salubridad u ornamento del municipio.

En cuanto a las papeleras, no se pueden utilizar para introducir bolsas de basura, objetos de tamaño medio o grande, como almohadillas o sombrillas, ni tampoco vidrios, cigarrillos, brasas, cenizas o materiales inflamables. Además, como medida higiénica ineludible, las personas que pasean perros u otros animales por la vía pública están obligadas a impedir que hagan sus deposiciones y a evitar ensuciar las calles en perjuicio de los peatones. La recogida de voluminosos se realiza los martes y viernes directamente en el domicilio, previa llamada telefónica.

Por otro lado, el punto blanco municipal está situado en la confluencia de la avenida la Vía con la calle Vila Joiosa y abre los lunes, miércoles, viernes y sábado de 10 a 13 horas, y martes y jueves de 15 a 18 horas. Durante el periodo de verano, del 10 de junio al 15 de septiembre, solo está en funcionamiento en horario matinal.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de El Verger quiere reafirmar su compromiso con la seguridad, la limpieza y el respeto por el espacio público. Por ello, hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para mantener un pueblo limpio, seguro y agradable para todos.