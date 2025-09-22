Detenido en la Marina Alta un hombre reclamado por Moldavia por estafa La alerta salta cuando un alojamiento registra los datos de un cliente que tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y extradición internacional

R. D. Dénia Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:48

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en la Marina Alta sobre el que pesaba una orden internacional de búsqueda, detención y extradición de las autoridades moldavas por su presunta implicación en una estafa de 125.000 euros con criptomonedas. Así lo han anunciado este lunes fuentes del Instituto Armado.

Todo ocurrió el pasado sábado por la mañana. La Benemérita fue alertada de que había saltado una alarma en el control de hospedajes de un establecimiento del interior de la comarca al registrar los datos de un cliente sobre el que pesaba una orden internacional de búsqueda, detención y extradición.

Los agentes se trasladaron de inmediato hasta ese alojamiento. Una vez localizado e identificado el cliente, los efectivos de la Guardia Civil comprobaron que se trataba de un hombre de 38 años, de nacionalidad ucraniana, reclamado por las autoridades moldavas por un presunto delito de estafa telemática con criptomonedas, de 125 mil euros.

El arrestado ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia, que ha dado traslado a la la Audiencia Nacional, organismo que debe resolver su extradición al país que lo reclama. Por ahora, el hombre ha quedado en libertad con medidas cautelares de vigilancia.

En la actualidad, y de acuerdo con la normativa en vigor, todos los establecimientos destinados al hospedaje de personas tienen la obligación de registrar los datos personales de los clientes y comunicarlos a la Secretaría de Estado de Seguridad a través de un sistema de registro electrónico a disposición de los usuarios. Esta medida afecta a hoteles, hostales, apartamentos, albergues, campings y turismo rural, ya sean gestionados por empresas o por particulares. Lo mismo sucede con las empresas de alquiler de vehículos.

Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realiza inspecciones regularmente con la finalidad de comprobar que los establecimientos cumplen con esta normativa, con la finalidad de velar por la seguridad ciudadana.

Desde el Instituto Armado han señalado que la colaboración internacional entre las autoridades gubernamentales, judiciales y policiales permite que los agentes trabajen de forma coordinada por el bien común. En este sentido, ha puesto de relieve que los avances tecnológicos aplicados a sus herramientas de trabajo agilizan considerablemente el resultado positivo de esta colaboración.