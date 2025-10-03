Detenido en Dénia un fugitivo reclamado por Austria por trata de seres humanos El hombre arrestado por la Policía Nacional se enfrenta a una pena en el país reclamante de hasta 10 años de prisión

R. D. Alicante Viernes, 3 de octubre 2025, 17:17

La Policía Nacional han detenido en Dénia a un hombre, de 36 años de edad, sobre el que recaía una orden europea de detención y entrega (OEDE) por las autoridades de Austria El fugitivo estaba reclamado por el país alpino por un delito de organización criminal y trata de seres humanos.

A través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la UDYCO de la Comisaría General de Policía Judicial, se tuvo conocimiento de que un hombre reclamado por Austria podría estar residiendo en la capital de la Marina Alta. Se trataba de una persona, uruguaya de nacimiento, que había huido del territorio austriaco tras haber cometido en el año 2024 actos de explotación sexual y laboral de tres mujeres de origen colombiano como miembro de una organización criminal, un delito que tiene aparejada una pena máxima de 10 años de prisión en ese país.

Según versaba la orden de detención, los miembros de la organización criminal de la que era componente habrían intimidado a las víctimas aprovechándose de la difícil situación en la que se encontraban en Austria, dado que no tenían ingresos suficientes para financiar su sustento, ni alternativas de alojamiento ni trabajo. En cuanto al cometido específico que desempeñaba dentro de la organización el arrestado, sería el de transportar a las víctimas de un lugar a otro, así como de proporcionar alojamiento a una de ellas.

Por tal motivo, los agentes de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante iniciaron las gestiones para averiguar actual paradero del fugitivo. Sobre la base de los datos aportados por la unidad central, establecieron un dispositivo policial de búsqueda en Dénia.

Gracias a ese dispositivo, los agentes encargados de la investigación localizaron y detuvieron al fugitivo. Tras la práctica de las diligencias policiales, el hombre fue puesto a disposición del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional competente en la causa.

En España, existe un Plan específico de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. En este sentido, este cuerpo de seguridad cuenta con una línea telefónica y un correo para facilitar la colaboración ciudadana, de modo que, tanto las propias víctimas como ciudadanos conocedores de algún hecho, puedan denunciar de forma anónima y confidencial este tipo de delitos. Esa llamada no queda reflejada en la factura telefónica.