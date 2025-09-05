Detenido en Benidorm un fugitivo buscado en Francia por tráfico de drogas y agresión sexual La Policía Nacional le imputa, además, un delito de falsedad documental

R. D. Benidorm Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:38

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a un fugitivo sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades francesas por delitos de tráfico de drogas, agresión sexual y robo. En el momento de su arresto, el hombre, de de 36 años de edad, portaba documentación falsa, por lo que también se le imputó un delito de falsedad documental.

Agentes de seguridad ciudadana, mientras circulaban por una de las calles de la localidad, observaron que el conductor de un vehículo mostraba una actitud esquiva al detectar su presencia. Entonces procedieron a darle el alto para realizar las comprobaciones oportunas. En el vehículo había varias personas y la documentación de una de ellas presentaba signos de ser falsa, por lo que trasladaron a esta persona a dependencias policiales para acreditar su identidad y analizar los documentos.

Una vez en comisaría, los agentes pudieron comprobar su verdadera identidad y no correspondía con los datos que aparecían en los documentos que portaba. Ante esta situación, los agentes arrestaron a hombre por un delito de falsedad documental.

Una vez averiguado el nombre correcto, lo introdujeron en las bases de datos policiales y comprobaron que le constaba en vigor una Orden Europea de Detención para Extradición emitida por las autoridades de Francia por delitos contra la propiedad, tráfico de drogas y delitos sexuales.

El fugitivo había huido de la justicia francesa tras ser condenado a una pena de diez años de prisión. Los hechos que se le imputan fueron cometidos en las localidades de Marsella y Vitrolles en 2019. El detenido se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, además cometió delitos de extorsión y amenazas mediante llamadas telefónicas y mensajes a varias víctimas. Asimismo, se le imputan delitos de robo con fuerza en domicilio cometido junto con otras personas y agresión sexual.

Tras la práctica de las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.