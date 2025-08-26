Detenido un hombre en Alicante por un delito de receptación y tráfico de drogas Regentaba desde su domicilio un punto de venta de sustancias estupefacientes

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante a un varón, de 43 años de edad, como presunto autor de un delito de receptación y tráfico de drogas. El detenido regentaba desde su domicilio un punto de venta de sustancias estupefacientes y de receptación de objetos robados. Tras el registro se intervinieron multitud de joyas y material electrónico como teléfonos de alta gama, tabletas y ordenadores portátiles. El operativo policial ha permitido desmantelar un importante punto de venta y receptación de efectos sustraídos.

La investigación policial se inició en torno a un domicilio ubicado en la zona norte de la ciudad de Alicante y que se utilizaba como punto de venta de sustancias estupefacientes y de recepción de objetos procedentes de distintos hechos delictivos.

Las gestiones realizadas por los investigadores, revelaron que los efectos y joyas robadas que se recepcionaban en el domicilio procedían de ilícitos penales como robos violentos y robos en viviendas, cometidos por terceras personas en su mayoría consumidores habituales de sustancias estupefacientes. Tras efectuar los robos acudían a dicha vivienda, donde entregaban los efectos a cambio de sustancias estupefacientes o de dinero.

Reventa a precio superior

Los objetos de valor, una vez en posesión del investigado, eran revendidos por un precio muy superior, bien introduciéndolos en el mercado negro o transportándolos hasta Argelia o Marruecos donde se vendían en casas de venta sin ningún tipo de control.

Con todo lo recabado hasta el momento, los agentes establecieron un dispositivo de localización y detención del investigado. Tras ello se llevo a cabo un registro domiciliario en el que se intervinieron multitud de joyas y material electrónico como teléfonos de alta gama, tablets y ordenadores portátiles, procedentes todos ellos de distintos hechos delictivos, además, de un comprobador electrónico de joyas y una lupa de precisión, objetos utilizados por profesionales de la joyería con el fin de verificar el grado de pureza de las joyas.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.

Con los efectos recuperados los agentes realizaron gestiones para comprobar su procedencia, pudiendo ser devueltos, algunos de ellos, a sus propietarios.