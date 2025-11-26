Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de hoy miércoles deja un premio de 150.307 euros a un jugador en una administración del centro de Valencia
La droga intervenida en el local. Policía Nacional

Desmantelado en Dénia un punto de venta de droga encubierto bajo una falsa asociación

La Policía Nacional detiene a seis hombres, de entre 20 y 40 años, en esta operación contra el tráfico de estupefacientes

R. D.

Dénia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:39

Comenta

La Policía Nacional desmantelado en Dénia un punto de venta de droga encubierto bajo una falsa asociación, según ha informado este miércoles en un comunicado. Los agentes han detenido a seis hombres, de edades comprendidas entre 20 y 40 años, por delitos de tráfico de estupefacientes y pertenencia a grupo criminal.

La Brigada de Policía Judicial de Dénia inició la investigación tras detectar un local que aparentaba legalidad pero que, según las informaciones, distribuía marihuana y hachís de forma indiscriminada. Los agentes observaron un elevado trasiego de personas que entraban en el local y salían de él en pocos minutos, muchas de ellas vistas posteriormente con sustancias.

Durante las diligencias, identificaron a los responsables del local y constataron la ausencia de actividad laboral registrada. Los agentes comprobaron que estaba abierto en diferentes horarios, según el día, y en ocasiones la persiana no se abría del todo.

Tras obtener la autorización judicial, los policías procedieron a la detención de seis hombres y al registro del establecimiento. En el interior del local intervinieron 532 gramos de marihuana y 16 gramos de hachís, además de botes con muestras referenciadas para su venta, pequeñas taquillas donde se guardaba la droga, básculas de precisión, recipientes y bolsas destinadas a su almacenaje y distribución.

Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Dénia, que continúa con el procedimiento.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional ha recordado que cualquier asociación o entidad que desarrolle cualquier tipo de actividad debe ajustarse estrictamente a la normativa vigente. Utilizar este tipo de estructuras para encubrir la venta de drogas constituye un delito contra la salud pública, ha recalcado. Por ello, ha aconsejado a la ciudadanía que comunique de forma anónima cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de estupefacientes, ya que su colaboración «es un elemento clave para evitar la proliferación de estos puntos de venta y proteger la seguridad colectiva».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Muere el policía agredido con una piedra en Vinalesa tras permanecer 17 días en estado de coma
  4. 4 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  5. 5

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  6. 6 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  7. 7

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla
  8. 8 Dos policías repelen con sus pistolas eléctricas un ataque de dos ladrones con un hacha y un hierro en San Antonio de Benagéber
  9. 9 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Desmantelado en Dénia un punto de venta de droga encubierto bajo una falsa asociación

Desmantelado en Dénia un punto de venta de droga encubierto bajo una falsa asociación