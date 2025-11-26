Desmantelado en Dénia un punto de venta de droga encubierto bajo una falsa asociación La Policía Nacional detiene a seis hombres, de entre 20 y 40 años, en esta operación contra el tráfico de estupefacientes

R. D. Dénia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:39 Comenta Compartir

La Policía Nacional desmantelado en Dénia un punto de venta de droga encubierto bajo una falsa asociación, según ha informado este miércoles en un comunicado. Los agentes han detenido a seis hombres, de edades comprendidas entre 20 y 40 años, por delitos de tráfico de estupefacientes y pertenencia a grupo criminal.

La Brigada de Policía Judicial de Dénia inició la investigación tras detectar un local que aparentaba legalidad pero que, según las informaciones, distribuía marihuana y hachís de forma indiscriminada. Los agentes observaron un elevado trasiego de personas que entraban en el local y salían de él en pocos minutos, muchas de ellas vistas posteriormente con sustancias.

Durante las diligencias, identificaron a los responsables del local y constataron la ausencia de actividad laboral registrada. Los agentes comprobaron que estaba abierto en diferentes horarios, según el día, y en ocasiones la persiana no se abría del todo.

Tras obtener la autorización judicial, los policías procedieron a la detención de seis hombres y al registro del establecimiento. En el interior del local intervinieron 532 gramos de marihuana y 16 gramos de hachís, además de botes con muestras referenciadas para su venta, pequeñas taquillas donde se guardaba la droga, básculas de precisión, recipientes y bolsas destinadas a su almacenaje y distribución.

Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Dénia, que continúa con el procedimiento.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional ha recordado que cualquier asociación o entidad que desarrolle cualquier tipo de actividad debe ajustarse estrictamente a la normativa vigente. Utilizar este tipo de estructuras para encubrir la venta de drogas constituye un delito contra la salud pública, ha recalcado. Por ello, ha aconsejado a la ciudadanía que comunique de forma anónima cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de estupefacientes, ya que su colaboración «es un elemento clave para evitar la proliferación de estos puntos de venta y proteger la seguridad colectiva».