Desmantelan una plantación 'indoor' de marihuana en La Xara La Policía Nacional detiene a tres personas en la operación desarrollada este viernes en un chalé de esta entidad local menor de Dénia

R. González Dénia Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:53

La Policía Nacional ha desmantelado este viernes una plantación 'indoor' de marihuana en La Xara, según han confirmado fuentes policiales. Los agentes han detenido a tres personas por un presunto delito contra la salud pública.

La operación ha tenido lugar a primera hora de la mañana en un chalé situado a las afueras de esta entidad local menor perteneciente a Dénia. Los efectivos policiales han registrado la vivienda y en su interior han localizado una gran plantación.