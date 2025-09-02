Denuncian el ofrecimiento de entradas gratis a niños para una novillada en Ondara La Fundación Franz Weber pide que el Ayuntamiento sensibilice sobre el impacto de la violencia en menores y urge a las administraciones a suprimir cualquier oferta de este tipo dirigida a estas edades

R. D. Ondara Martes, 2 de septiembre 2025, 20:09

La Fundación Franz Weber ha denunciado este martes el ofrecimiento de entradas gratis a niños para una novillada que tendrá lugar este sábado en Ondara. El colectivo ha solicitado esta mañana la retirada de la promoción dirigida a menores de 14 años, «por ser contraria a una recomendación del Comité de los Derechos del Niño».

En ese sentido, ha remarcado que la oferta publicitada permite la entrada bonificada de menores de 0 a 14 años, incumpliendo de forma clara las objeciones internacionales realizadas en los últimos años. Los naturalistas, con estatus consultivo en este organismo internacional de especialistas en derechos de la infancia, han advertido que el informe de evaluación a España de 2018 incluyó un texto muy claro al respecto de la participación o presencia de menores de 18 años en espectáculos taurinos, subrayando que había que alejarlos de los mismos.

Rubén Pérez, coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, ha apelado al ayuntamiento para que «sensibilice a la ciudadanía acerca de las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño, las cuales debería acatar e informar al conjunto de su población». También ha señalado que «creemos que el consistorio puede desarrollar actividades específicas para amortiguar estas promociones, más allá de la queja por la cesión por imperativo legal de la plaza de toros».

La Fundación Franz Weber ha urgido a las administraciones públicas implicadas, en este caso el Ayuntamiento de Ondara y la Generalitat, a trabajar por la protección de la infancia y la adolescencia. Por ese motivo, les ha instando a la retirada de cualquier tipo de publicidad o promoción que busque fomentar su acceso a actividades lesivas para su desarrollo social, moral, intelectual o psíquico.

Asimismo, el colectivo ha hecho hincapié en que en estos actos taurinos se pueden ver las heridas provocadas sobre el animal, comportamientos y gestos asociados a un evidente sufrimiento y la muerte violenta de los mismos. Además, los naturalistas han subrayado que esta situación va acompañada de comentarios que refuerzan de forma positiva todo lo que se produce en la plaza y que «personas menores de edad pueden asumir como normal y positivo, contribuyendo a la banalización de la violencia contra animales».

Temas

Toros