Denuncian en Dénia el «desamparo» de los estudiantes con discapacidad severa por falta de plazas en centros de día

R. González Dénia Jueves, 27 de marzo 2025, 14:52

Las familias del AMPA del Colegio de Educación Especial Raquel Payà de Dénia, con hijos con discapacidad severa, se enfrentan «a una situación crítica». Según han denunciado este jueves, cuando finalice su etapa de escolarización quedarán «desamparados» debido a la falta de plazas en centros de día y ocupacionales de la Marina Alta. Hay varios casos en los que en junio, cuando acabe la última clase del curso, la vida de esas madres y padres dará un vuelco.

En la comarca apenas hay infraestructuras para atender a estos jóvenes que no pueden valerse por sí mismos al ser grandes dependientes. En la parte mitad septentrional sólo se encuentra en centro ocupacional y de día de La Xara, que tiene lista de espera. De manera que no podrá dar cabida al alumnado que finaliza en el Raquel Payà. Las familias no entienden cómo es posible que en la Marina Alta, una comarca con cerca de 200.000 habitantes, y tras años de reivindicaciones, la Administración todavía no haya solucionado esta carencia de plazas.

Los contactos mantenidos con la Conselleria de Servicios Sociales en busca de una medida que dé respuesta a sus reclamaciones no han dado ningún fruto. Todo lo contrario. De las reuniones y conversaciones han salido defraudados y no han visto ningún avance. Ante esta pasividad del gobierno autonómico y tras alcanzar una situación «insostenible», los padres y madres han recurrido al Síndic de Greuges.

Y no piensan quedarse ahí ante «la inacción política». Según han anunciado, «estamos dispuestos a movilizarnos y protestar frente a la Administración hasta que se nos escuche».